Batman: Arkham Knight: 10 Jahre später sorgt ein neuer Grafikvergleich für Überraschungen

Batman: Arkham Knight zeigt im aktuellen Retro-Grafikvergleich auf PS4, Xbox One, PC und Switch deutliche Qualitätsunterschiede, wobei insbesondere die PC-Version visuell klar überlegen bleibt.

Die PS4- und Xbox-One-Fassungen basieren auf sehr ähnlichen technischen Einstellungen, unterscheiden sich jedoch in der Praxis durch eine höhere Auflösung und stabilere Performance auf der PS4. Dadurch wirkt die PlayStation-Version insgesamt etwas sauberer und konsistenter in der Bilddarstellung.

Auffällig bleibt zudem, dass weder PS4 Pro noch Xbox One X nachträgliche technische Verbesserungen erhalten haben. Auch auf PS5 und Xbox Series X|S fehlt eine offizielle Next-Gen-Optimierung, wodurch die Konsolenversionen weiterhin auf dem ursprünglichen technischen Stand verharren.

Die PC-Version hebt sich im Vergleich deutlich ab und bietet sichtbar mehr Grafikqualität, höhere Auflösungen sowie bessere Performance, trotz des problematischen Starts zum Release-Zeitpunkt.

Deutlich schwächer präsentiert sich hingegen die Switch-Version, die im Vergleich starke Einschränkungen bei Performance und Grafik zeigt. Besonders Texturen und Bildstabilität fallen hier sichtbar ab und wirken im direkten Vergleich reduziert.

Batman Arkham Knight Performance- & Grafikvergleich

PS4 Zielauflösung: dynamisch, tendenziell höher als Xbox One Bildrate: meist stabile 30 FPS Grafik: mittlere Einstellungen Besonderheit: etwas stabilere Darstellung als Xbox One

Xbox One Zielauflösung: dynamisch, leicht niedriger als PS4 Bildrate: 30 FPS, teils schwankend Grafik: mittlere Einstellungen Besonderheit: minimal instabilere Performance

PC Auflösung: skalierbar bis 4K und darüber Bildrate: abhängig von Hardware (deutlich über 60 FPS möglich) Grafik: hoch bis ultra Besonderheit: klar beste visuelle Qualität im Vergleich

Switch Auflösung: stark reduziert Bildrate: teilweise unter 30 FPS Grafik: niedrige Einstellungen Besonderheit: sichtbare Abstriche bei Texturen und Effekten



Insgesamt zeigt der Vergleich, wie unterschiedlich Batman: Arkham Knight je nach Plattform auch heute noch dargestellt wird.