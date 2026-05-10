Batman: Arkham Knight: 10 Jahre später sorgt ein neuer Grafikvergleich für Überraschungen

Batman: Arkham Knight zeigt im aktuellen Retro-Grafikvergleich auf PS4, Xbox One, PC und Switch deutliche Qualitätsunterschiede, wobei insbesondere die PC-Version visuell klar überlegen bleibt.
Die PS4- und Xbox-One-Fassungen basieren auf sehr ähnlichen technischen Einstellungen, unterscheiden sich jedoch in der Praxis durch eine höhere Auflösung und stabilere Performance auf der PS4. Dadurch wirkt die PlayStation-Version insgesamt etwas sauberer und konsistenter in der Bilddarstellung.
Auffällig bleibt zudem, dass weder PS4 Pro noch Xbox One X nachträgliche technische Verbesserungen erhalten haben. Auch auf PS5 und Xbox Series X|S fehlt eine offizielle Next-Gen-Optimierung, wodurch die Konsolenversionen weiterhin auf dem ursprünglichen technischen Stand verharren.
Die PC-Version hebt sich im Vergleich deutlich ab und bietet sichtbar mehr Grafikqualität, höhere Auflösungen sowie bessere Performance, trotz des problematischen Starts zum Release-Zeitpunkt.
Deutlich schwächer präsentiert sich hingegen die Switch-Version, die im Vergleich starke Einschränkungen bei Performance und Grafik zeigt. Besonders Texturen und Bildstabilität fallen hier sichtbar ab und wirken im direkten Vergleich reduziert.
Batman Arkham Knight Performance- & Grafikvergleich
- PS4
- Zielauflösung: dynamisch, tendenziell höher als Xbox One
- Bildrate: meist stabile 30 FPS
- Grafik: mittlere Einstellungen
- Besonderheit: etwas stabilere Darstellung als Xbox One
- Xbox One
- Zielauflösung: dynamisch, leicht niedriger als PS4
- Bildrate: 30 FPS, teils schwankend
- Grafik: mittlere Einstellungen
- Besonderheit: minimal instabilere Performance
- PC
- Auflösung: skalierbar bis 4K und darüber
- Bildrate: abhängig von Hardware (deutlich über 60 FPS möglich)
- Grafik: hoch bis ultra
- Besonderheit: klar beste visuelle Qualität im Vergleich
- Switch
- Auflösung: stark reduziert
- Bildrate: teilweise unter 30 FPS
- Grafik: niedrige Einstellungen
- Besonderheit: sichtbare Abstriche bei Texturen und Effekten
Insgesamt zeigt der Vergleich, wie unterschiedlich Batman: Arkham Knight je nach Plattform auch heute noch dargestellt wird.
24 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hab es nie gespielt. Ansonsten gilt für mich immer alles Max Out und alle Regöer nach rechts. Bildweichzeichner alles auf aus.
Schade, dass es nie ein next Gen Update bekam.. Echt cooles Spiel, nur das Batmobil war etwas zu viel.
Arkham Asylum und City bekamen ein Update für die One, aber da muss ich sagen bevorzuge ich die Original Versionen. Einige Veränderungen sehen furchtbar aus..
Habe vor?? 1 oder 2 Jahren erst wieder alle 3 gesuchtet und man war AK blurry 😒 machte kaum Spaß
Eines der besten Games seiner Zeit.
Beide Vorgänger sind wesentlich besser, mMn sogar Origins.
Man hat mich bei Knight das Batmobil angekotzt. Und wie die mit Deathstroke umgegangen sind war für mich noch schlimmer.
Der Deathstroke Boss aus Origins ist einer der besten Bosse der Reihe.
Arkham City war für mich der beste Teil. Habe ich damals sogar durchgesuchtet