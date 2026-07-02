Batman: Arkham Knight: 15 Jahre Batman: Arkham – Neues Vergleichsvideo zeigt die Entwicklung aller Helden und Schurken

Vom ersten Arkham bis 2024: Dieses Video zeigt, wie stark sich Batman & Co. verändert haben.

Die Batman: Arkham-Saga steht im Mittelpunkt eines neuen Vergleichsvideos von ElAnalistaDeBits, das die Entwicklung zahlreicher Helden und Schurken von 2009 bis 2024 gegenüberstellt.

Der umfassende Vergleich zeigt die Charaktermodelle aus den verschiedenen Spielen der Reihe und macht sichtbar, wie sich Designs, Animationen und der Detailgrad über die Jahre verändert haben. Berücksichtigt werden die wichtigsten Titel der Arkham-Serie – vom ersten Abenteuer Batman: Arkham Asylum bis zu den neuesten Veröffentlichungen der Reihe aus dem Jahr 2024.

Fans können die unterschiedlichen Interpretationen von Batman, seinen Verbündeten und den bekanntesten Schurken direkt miteinander vergleichen und die grafische Entwicklung der beliebten Superhelden-Reihe nachvollziehen.