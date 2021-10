Battlefield 2042: 17 Milliarden Schüsse in der Beta abgefeuert

Was ihr alles so in der Open Beta von Battlefield 2042 getrieben habt, wurde jetzt von DICE ausgewertet.

Dabei heraus kam eine schicke Grafik mit allerlei Zahlen.

Unter anderem haben 10,8 Millionen Teilnehmer über ihr 17 Milliarden Schüsse abgefeuert.

Am liebsten seid ihr mit dem Grapple Hook auf Gebäude geklettert und habt das Sturmgewehr M5A3 benutzt.

Weiterhin seid ihr 5,8 Millionen Mal Fahrstuhl gefahren und 10,5 Millionen Kilometer mit dem Fallschirm geflogen.

Für die nächste Woche verspricht man noch einen Blogbeitrag, der die Beta rekapituliert und verrät, was die Entwickler daraus gelernt haben und welches Feedback man mitnahm.

Next Week: Be on the lookout for a Post-Beta recap blog. We’ll be covering what we learned, your feedback, and more.

— Battlefield (@Battlefield) October 13, 2021