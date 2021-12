Battlefield 2042: Bild soll neue Karte Exposure zeigen

Für Battlefield 2042 steht die erste Season im nächsten Jahr an und wird neue Operatoren, Karten und Waffen bringen.

Bisher hält sich DICE noch bedeckt, wann es mit der ersten Season überhaupt losgeht oder welche Inhalte genau hinzugefügt werden.

Ein erstes Bild soll aber jetzt die Karte Exposure zeigen, über die der Entwickler bisher nicht viele Worte verloren hat. Exposure soll das Kartendesign aber auf eine ganz neue Ebene bringen, sagte man Anfang des Monats in einem Interview.

Das mögliche erste Bild des Dataminers temporyal gibt der bisher unveröffentlichten Karte jetzt ein Gesicht.

Exposure liegt demnach in Kanada (British Columbia), wo ein Erdrutsch hat eine geheime Forschungseinrichtung freigelegt haben soll. Die Russen vermuten dort militärische Waffen.

Es bleibt abzuwarten, ob die Karte so in der Form tatsächlich veröffentlicht wird.

First image of the unreleased #Battlefield2042 map "Exposure" (no high resolution available). Lore recap:

🇨🇦 Set in Canada (British Columbia)

🔬 Landslide has exposed a secret research facility

🇷🇺 Russians suspect a military weapon inside

Exposure seems to be part of Season 1. pic.twitter.com/gj51UdZTaP

— temporyal (@temporyal) December 22, 2021