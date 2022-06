Battlefield 2042: DICE hat keine Zeit für andere Spiele

In einem Interview mit gamesindustry.biz meldete sich Rebecka Coutaz von DICE zu Wort und sprach dabei über Battlefield 2042. Das Studio ist aber auch für Spiele wie Mirror’s Edge und andere bekannt. Doch Rebecka stellte klar, dass DICE nur an Battlefield arbeiten wird.

„Wir konzentrieren uns nur auf Battlefield 2042. Wir haben keine Zeit für etwas anderes und das ist es, was wir tun wollen. In drei Jahren wollen wir das Ego-Shooter-Kraftpaket sein, das DICE verdient, und das ist es, was wir anstreben“, sagte Rebecka im Interview.