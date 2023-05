Battlefield 2042: EA schraubt am Preis für Ingame-Währung

Bei Electronic Arts nimmt man schon nächste Woche Preisänderungen bei Battlefield 2042 vor.

Auf seiner Seite schreibt der Publisher, dass der Preis für die spielinterne Battlefield-Währung im Shooter ab dem 1. Juni 2023 angepasst wird. Der Preis für das Spiel selbst sei davon nicht betroffen.

Unklar ist, ob sich die Preise hierzulande erhöhen oder gar gesenkt werden. Denn, die Änderungen werden aufgrund der „globalen wirtschaftlichen Entwicklungen angepasst“, wie es heißt.

EA schreibt dazu:

„Die Änderungen gelten für Länder, in denen BFC käuflich erworben werden kann. Während sich in vielen Ländern nichts ändert, werden die Preise in anderen Ländern steigen. In wieder anderen Ländern werden wir die Preise senken, um eine ausgewogene, währungsunabhängige Preisgestaltung zu erzielen.“