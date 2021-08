Battlefield 2042: Exklusiver Kimble Irish Graves Skin für Vorbesteller

Autor:, in / Battlefield 2042

Battlefield 4-Spielern muss Staff Sergeant Graves, ehemaliger U.S. Marine und Mitglied der Elite-Einheit Tombstone Squad, nicht vorgestellt werden. Irish, jetzt älter und weiser, findet sich im Chaos des Jahres 2042 wieder.

Wenn ihr Battlefield 2042 jetzt vorbestellt, könnt ihr euch sowohl einen frühen Zugang zur offenen Beta als auch einen exklusiven legendären Skin für Irish Battle Hardened sichern, der im Kurzfilm „Exodus“ zu sehen ist.

Im Jahr 2042 hat eine Kombination aus geopolitischem Misstrauen, Ressourcenknappheit und unberechenbarem Wetter den perfekten Sturm ausgelöst, der zum Untergang ganzer Nationen und zur Vertreibung von Millionen Menschen geführt hat. Diese vertriebenen Seelen, die um ihr Überleben kämpfen, werden als die Nicht-Patrioten bezeichnet – sie selbst nennen sich No-Pats. In der mehrteiligen Geschichte „Die Reise der No-Pats“ erfahrt ihr mehr über die No-Pats, wer sie sind und wofür sie kämpfen.

Irish, gesprochen von Michael K. Williams, ist jetzt einer der Anführer der No-Pats aus mehreren Fraktionen und ein spielbarer Spezialist im Spiel. Er hat nur ein Ziel: sein Volk in Sicherheit zu bringen. Aber das wird ein zunehmend schwieriges Unterfangen, da sowohl die USA als auch Russland am Rande eines Krieges stehen und der rätselhafte No-Pat-Anführer Oz die Feuer schürt.

Neben Irish werden in den kommenden Wochen weitere Spezialisten vorgestellt werden. Battlefield 2042 wird am 22. Oktober 2021 für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC veröffentlicht.