Battlefield 2042: Free-to-Play für EA eine mögliche Option laut Gerücht

Nicht nur Fans sind seit der Veröffentlichung von Battlefield 2042 enttäuscht. Auch Electronic Arts als Publisher dürfte keineswegs zufrieden sein, wie es für das Spiel seit dem Launch im November läuft.

Der Entwickler versprach jüngst, die Dinge mit der Zeit in Ordnung zu bringen. Und erst diese Woche wurde ein kleines Update mit Verbesserungen veröffentlicht.

Im Februar folgt das nächste Update mit einer neuen Punktetafel.

Die enttäuschende Entwicklung von Battlefield 2042 lässt Electronic Arts jetzt scheinbar darüber nachdenken, wie es mit dem Spiel weitergehen wird.

Laut Battlefield Insider Tom Henderson prüfe man an alle möglichen Optionen für das Spiel. Auch irgendeine Form von Free-to-Play-Modell sei dabei wohl im Gespräch.

Wie das genau aussehen könnte, darüber sagte Henderson aber nichts.

EA is reportedly very disappointed with how Battlefield 2042 has performed and is "looking at all the options" when it comes to the title, this is including looking at Free to Play in some capacity.

I'll have more on this tomorrow. pic.twitter.com/WWuDpstyqS

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 20, 2022