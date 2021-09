Battlefield 2042: Gerücht: Beta startet viel später als gedacht

Autor:, in / Battlefield 2042

Alle Fragen sich: Wann startet endlich die Battlefield 2042 Beta? Neue Auflistungen der Beta-Versionen für Battlefield 2042 für die Konsolen Xbox One und Xbox Series X/S bzw. PlayStation 4 und PlayStation 5 aufgetaucht. Dies ließ annehmen, dass der Start der Beta bald bevorstehen könnte. Pietsmiet will sogar die Beta heute streamen.

Laut Tom Henderson, welcher in der Vergangenheit vor Veröffentlichungen seitens der Entwickler richtige Details zu Battlefield 2042 bekannt gegeben hat, startet die Beta für Battlefield 2042 erst am 22. September 2042 – nein Spaß, am 22. September 2021.

Zuvor gab es große Verwirrung um das genau Startdatum der Beta. Auf der Website des italienischen Händlers „Media World“ wurde dieses auf den 06. September datiert, was mittlerweile aber revidiert wurde.

Battlefield-Fans unter euch dürfen also weiter gespannt sein, wann die Beta genau starten wird. Bis dahin könnt ihr euch die Wartezeit mit einem neuen Gameplay-Trailer verkürzen:

Battlefield 2042 wird am 22. Oktober für die Xbox Series X/S, Xbox One, Playstation 4, Playstation 5 sowie den PC (über Origin, Steam und den Epic Store) veröffentlicht

