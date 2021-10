Battlefield 2042: Gerücht: Content-Update im Dezember, Goldstatus steht bevor

DICE und Electronic Arts könnten in Kürze den Goldstatus für Battlefield 2042 verkünden. Das behauptet Insider Tom Henderson, der mehrere Stunden mit einem Entwickler gesprochen haben will.

Demnach sei gestern der “Day 1 Branch” fertigstellt worden sein, was im Grund der Version für den Release am 19. November entspricht.

Das Studio soll sich nun im Spieltest Modus befinden, bei dem kleinere Fehler sowie Balance- und einige Inhaltsänderungen vorgenommen werden.

Henderson sagt außerdem voraus, dass ein “Day 25 Branch” am 07. Dezember veröffentlicht werden soll. Es handelt sich dabei um ein Update, welches 25 Tage nach dem Early Access-Release erscheint.

“Day 25 Branch” soll Inhalte bringen, die nicht zum Launch verfügbar waren. Hierbei könnte es sich um Season 1 von Battlefield 2042 handeln. Ganz klar ist das allerdings nicht.

Bitte bedenkt, dass es sich hier nicht um offizielle Aussagen handelt.

This Day 1 branch means that the studio is now in full "playtest mode" to nail out any smaller bugs, make balance changes, and some content changes. But the build of the game is essentially complete now.

The Day 25 branch, which is a patch that will go live 25 days after the early access launch is scheduled to go live Dec 7th.

This is a "Content Patch" that will implement features that were pushed from launch.

It's unclear at this time if it means Season 1.#BATTLEFIELD2042

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) October 13, 2021