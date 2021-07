Battlefield 2042: Gerücht: Hazard Zone im Battle Royale-Stil

Autor:, in / Battlefield 2042

Das Play Magazin will herausgefunden haben, dass der in Battlefield 2042 enthaltene Hazard Zone Modus einem Battle Royale Konzept sehr nahekommt. Jedoch würde dieser in einem Battlefield-Stil umgesetzt werden.

Wenngleich eine offizielle Bestätigung dieser Meldung noch fehlt, so sagte die Senior Game Designerin des Spiels, Nickole Li, in einem Interview, dass obwohl dieser Modus kein Battle Royale wäre, dieser einer ähnlichen Machart folgen würde.

Wie der Modus aussehen wird, werdet ihr möglicherweise am 22. Juli bei der EA Play Live Veranstaltung erfahren, bei der neue Details zum Spiel gezeigt werden sollen.