Battlefield 2042: Gerücht: Hazard Zone inspiriert von Escape from Tarkov

Battlefield 2042 Hazard Zone wurde noch nicht offiziell enthüllt, dank des Datamining der geschlossenen Technical Preview durch den bekannten Battlefield-Dataminer „temporyal“ sind jedoch einige neue Details zu diesem Modus aufgetaucht.

Angeblich wird Hazard Zone ein PvPvE-Modus sein, der von Spielen wie Escape from Tarkov und Hunt: Showdown inspiriert ist, in dem die Spieler auf einer Karte abgesetzt werden und die Aufgabe haben, es zu einem Extraktionspunkt zu schaffen und die Map zu verlassen, ohne ihre Beute zu verlieren, während sie gleichzeitig gegen feindliche Spieler, KI-Soldaten und Bosse kämpfen.

Die Erkundung des Gebietes, das Sammeln von Informationen, neuer Belohnungen, Währung und vielem mehr werden angeblich wichtige Elemente der Erfahrung sein. Es soll auch optionale Extraktionspunkte geben, die die Spieler durch das Erfüllen bestimmter spezieller Ziele freischalten können.

Die Spieler sollen auch in der Lage sein, den Ranger oder ein ATV zu beschwören, um von bestimmten Punkten auf der Karte Hilfe zu erhalten. Nach der Bergung können die Spieler ihre Beute aufbewahren und im nächsten Match verwenden oder sie an andere Spieler verkaufen und natürlich verliert man seine gesamte Beute, wenn man stirbt, bevor man sie bergen kann.

Möglicherweise soll die Map „Orbital“ eine integrierte Unterstützung für die Hazard Zone haben. Offiziell gibt es keine Informationen, ob es überhaupt exklusive Hazard Zone-Karten im Spiel geben wird.

Hazard Zone seems to be indeed a mix between Escape from Tarkov & Hunt Showdown. The 🚀 "Orbital" map in #Battlefield 2042 has built-in support for this game mode. Other known locations can't be verified without additional data. No sign of a Hazard Zone exclusive map available. pic.twitter.com/C1imZe2Hdi — temporyal (@temporyal) August 13, 2021

Expect to collect intel from data drives & crashed satellites in Hazard Zone. After a briefing screen and insertion via Little Bird, it's up to you to search the area. The danger of losing equipment can be countered with a "Loadout Insurance", one of numerous tactical upgrades. pic.twitter.com/3UR39Q8Ntt — temporyal (@temporyal) August 13, 2021

#Battlefield Hazard Zone maps seem to feature various points of interest like ammo stations and uplinks. Here you can call for a Ranger (Robot Dog) or HDT Storm (ATV). There are also links to a respawn sequence with states like start, pause, resume & abort. pic.twitter.com/WeoFz7omgK — temporyal (@temporyal) August 13, 2021

You might encounter AI soldiers like a patrol using a Jaguar EBRC or HDT Storm in #Battlefield Hazard Zone. According to some data, they can get reinforcements and parachute (solo or squads) into the map. AI "bosses" will probably serve as additional objectives & grant rewards. pic.twitter.com/5nLVB4nG6l — temporyal (@temporyal) August 13, 2021

You can leave the Hazard Zone by using an extraction zone (landing zones for helicopters which can be claimed & activated). An extraction can also fail if you miss the helicopter. 💰"Hazard Zone currency" is probably the key to expand your weapon, gadget and perk collection… pic.twitter.com/N4sYvUd9IZ — temporyal (@temporyal) August 13, 2021

Here is a list of twelve Tactical Upgrades for your soldiers in #Battlefield Hazard Zone. More ammo or extra respawn? Additional storage or faster healing? Keep in mind that this is all work in progress and some things might never see the light of day. Hope you had some fun 😀 pic.twitter.com/N7WDGm1hW7 — temporyal (@temporyal) August 13, 2021

Battlefield 2042 erscheint am 22. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC.