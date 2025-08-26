Battlefield 2042: Hat auf Steam mehr Spieler als Call of Duty

Die ausgelaufene Beta zu Battlefield 6 und ein kostenloser Pass beflügeln die Spielerzahlen von Battlefield 2042 auf Steam.
Battlefield 2042 spielten in den vergangenen 24 Stunden laut SteamDB 64.733 Spieler. Auf nur 55.246 Spieler kommt hingegen Call of Duty. Der Wert umfasst die Teile Black Ops 6 und 7 sowie Warzone.
Battlefield 2042 erhielt kurz nach dem Ende der Open Beta von Battlefield 6 ein Update. Es wurde damit nicht nur die Karte Iwo Jima hinzugefügt, sondern auch ein kostenloser Battle Pass mit 60 Stufen, der unter anderem 30 exklusive Belohnungen für Battlefield 6 enthält.
Battlefield 6 wird ab dem 10. Oktober 2025 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erhältlich sein. Battlefield 2042 ist auf Xbox Series X|S, Xbox One sowie via Xbox Game Pass Ultimate spielbar.
Bin auch aktuell etwas in 2042 am grinden, um die Belohnungen mitzunehmen.
Vergleichen mit dem Zustand zu Release lässt es sich auch inzwischen verhältnismäßig gut spielen.
Das sogar 2042 aktuell mehr Spieler als CoD hat wundert mich nicht, bei CoD ist komplett die Luft raus.
Wenn sogar dieses Schund-Spiel mehr hat steht es scheinbar gar nicht gut um Call of Duty 😬
Eigentlich klar, dass man den aktuellsten spielbaren Battlefield Teil vorher zockt wegen Belohnungen und zur Einstimmung auf den kommenden Teil 6, Black Ops 6 ist inhaltlich am Ende, da werden die Spielerzahlen mit dem nächsten Teil wieder rasant anwachsen.
Bin schon ein alter Battlefield-Veteran, aber seit dem Release von 2042 war für mich erstmal die Luft raus. Nach dem Zocken der Battlefield 6 Beta hat’s mich aber wieder richtig gepackt da werde ich definitiv wieder komplett einsteigen. Bei Call of Duty dagegen war für mich schon seit Black Ops 2 Schluss, da kam einfach nichts mehr ran.
Die meisten spielen doch auch nur wegen den Belohnungen.
Habe auch mal zwei Runden reingeschaut und danach direkt wieder von der Platte gehauen.
Finde aber irgendwie merkt man auch das bei Call of Duty nicht mehr ganz so viel geschwitzt wird
Ist schon krass, nur wegen ein paar Belohnungen.
Da braucht man sich nicht wundern das Microtransaktionen oder Seasonpass funktionieren, die Leute springen echt zu sehr auf FOMO an.
Ich meinerseits bleib mir treu und rühr 2042 nicht an und bestelle auch nicht vor.
Zum Release hol ich es mir aber trotzdem, dafür hat die Beta an sich schon zu sehr überzeugt. Hoffe nur das sie bei BioWare auch noch so eine Wandlung hinlegen.
Auf Konsolen sieht es anders aus. Da schlägt das Pendel deutlich in Richtung COD aus.
Battlefield erfährt wieder einen Aufschwung.