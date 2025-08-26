Battlefield 2042: Hat auf Steam mehr Spieler als Call of Duty

Battlefield 2042 verweist derzeit Call of Duty vom Schlachtfeld, wenn es um die Spielerzahlen auf Steam geht.

Die ausgelaufene Beta zu Battlefield 6 und ein kostenloser Pass beflügeln die Spielerzahlen von Battlefield 2042 auf Steam.

Battlefield 2042 spielten in den vergangenen 24 Stunden laut SteamDB 64.733 Spieler. Auf nur 55.246 Spieler kommt hingegen Call of Duty. Der Wert umfasst die Teile Black Ops 6 und 7 sowie Warzone.

Battlefield 2042 erhielt kurz nach dem Ende der Open Beta von Battlefield 6 ein Update. Es wurde damit nicht nur die Karte Iwo Jima hinzugefügt, sondern auch ein kostenloser Battle Pass mit 60 Stufen, der unter anderem 30 exklusive Belohnungen für Battlefield 6 enthält.

Battlefield 6 wird ab dem 10. Oktober 2025 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erhältlich sein. Battlefield 2042 ist auf Xbox Series X|S, Xbox One sowie via Xbox Game Pass Ultimate spielbar.