Battlefield 2042: Hinweise zu unveröffentlichten Charakteren aufgetaucht

Battlefield 2042 hat seit seinem Start mit massiven Problemen zu kämpfen, die letztendlich zu immer geringeren Spielerzahlen führten.

Mit Update 4.0 versorgte Entwickler DICE den kriselnden Shooter zuletzt mit mehr als 400 Anpassungen für verschiedene Bereiche.

Was Spieler von Battlefield 2042 in Zukunft erwarten könnte, verrät nun der Dataminer Temporyal via Twitter. Bei seinen Untersuchungen ist er auf Hinweise zu den drei bisher unveröffentlichte Spezialisten Liz, Crawford und Hale gestoßen. Letzterer soll allem Anschein nach über eine RC-Drohne verfügen.

Weitere Details zu den Spezialisten sind nicht bekannt und es ist nicht abzusehen, wann oder ob sie Teil des Spiels werden.

Auch wenn DICE sich momentan zu seinen Zukunftsplänen für Battlefield 2042 eher wortkarg gibt, scheint es aber durchaus denkbar, dass die drei Charaktere im Zuge der für Sommer geplanten Season 1 hinzugefügt werden.