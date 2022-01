Battlefield 2042: Kostenlose Inhalte für EA Play-Mitglieder

EA Play-Mitglieder können sich in diesem Monat über neue kostenlose Inhalte für Battlefield 2042 freuen. Noch bis zum 30. Januar 2022 kann der Cap’em-Waffen-Charm heruntergeladen werden, der euch mit Stil in den Kampf schickt.

Get more #Battlefield2042 every month as an EA Play member. Get the Cap'em Weapon Charm and show off your arsenal in style! Available now through January 30th. pic.twitter.com/0uSYWi0cSE

