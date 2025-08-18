Battlefield 2042: Kostenlose Iwo Jima-Karte und 50 neue Belohnungen

Battlefield 2042 hat heute ein überraschendes Update erhalten, in dem die Karte Iwo Jima und kostenlose Inhalte hinzugefügt worden sind.

Die zweite Beta von Battlefield 6 ging vor wenigen Stunden zu Ende. So mancher wird sich nun fragen, wie er die Zeit bis zum Launch am 10. Oktober überbrücken kann.

Wenn ihr der Franchise treu bleiben möchtet, dann ladet euch das kostenlose neue Update für das aktuelle Battlefield 2042 herunter.

Das Update ist heute überraschend und ohne vorherige Ankündigung kostenlos für alle erschienen.

Update 9.2.0 fügt dem Spiel Karte Iwo Jima hinzu, die manche vielleicht schon aus Battlefield 1942, Battlefield 1943 oder Battlefield V kennen. In dieser Version gibt es Bootsanlegestellen, Bunker und Schützengräben.

Mit KFS2000 (Sturmgewehr) und Lynx Scharfschützengewehr) wurden zudem zwei neue Waffen hinzugefügt.

Die beiden neuen Kampfjets A10 Warthog und SU-25TM Frogfoot sind ebenfallsim Spiel zu finden.

Obendrauf gibt es den kostenlosen Road to Battlefield 6 Battle Pass, der auf 60 Stufen folgendes umfasst:

Über 50 neue Belohnungen, inspiriert von Battlefield 1, Battlefield V, Battlefield Bad Company 2, Battlefield 3 und Battlefield 4.

Mehrere Stufen wurden hinzugefügt, die euch mehrere Gegenstände gewähren.

30 exklusive Belohnungen für Battlefield 6, verteilt auf 6 Stufen, die zum Start verfügbar sein werden. Verdient euch diese exklusiven Battlefield 6-Belohnungen auf den Stufen 8, 19, 30, 40, 49 und 60 des kostenlosen Battle Pass!

Earn BF6 rewards before BF6 drops 🔥 Squad up in Battlefield 2042, dominate the new and improved Iwo Jima map, and unlock free exclusive rewards you’ll take straight into #Battlefield6. pic.twitter.com/U2rtTFtAwB — Battlefield (@Battlefield) August 18, 2025