Battlefield 2042: Leaks zu Ausrüstungen, Battle Pass und mehr

Der Battlefield-Dataminer „temporyal“ hat zu Battlefield 2042 neue Informationen über Extraction Streaks im Hazard Zone Spielmodus, Ausrüstungen für Jets und Hubschraubern und dem Battle Pass geleakt.

Die Extraction Streaks, die mit dem noch nicht enthüllten Hazard Zone Spielmodus in Verbindung zu stehen scheinen, sind angeblich ein integraler Bestandteil der Danger Zone, ähnlich der Dark Zone in The Division 2 und beinhalten möglicherweise Streak-Bonus, Streak-Rabatt und taktische Upgrades.

Your current "extraction streak" seems to be an integral part of Hazard Zone in #Battlefield 2042. Possible benefits:

⬆️ Streak Bonus

🪙 Streak Discount

🪖 Tactical Upgrades

You might recognize the concept of temporary perk availability from the Dark Zone in The Division 2. pic.twitter.com/7mowbLK5uS

— temporyal (@temporyal) September 7, 2021