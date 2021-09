Battlefield 2042: Möglicher neuer Beta-Termin aufgetaucht

Fans brennen darauf den Termin für die Betaphase von Battlefield 2042 zu erfahren. Doch von offizieller Seite wurde bislang nichts verkündet. Das mag nicht zuletzt auch an der Verschiebung des Release-Termins auf den 19. November liegen.

Auf Bilibili, einer chinesischen Seite, die vorwiegend Videos zu Spielen, Animes und mehr enthält, soll jetzt der Termin für die Beta von Battlefield 2042 durchgesickert worden sein.

Wie auf dem Bild unten zu sehen ist, soll die Beta angeblich zwischen dem 06. und 09. Oktober stattfinden.

Da Battlefield-Insider Tom Henderson diesen Leak teilte und angibt, dass die Grafik von der Live-Stream-Seite von Bilibili stammt, wo Battlefield 2042 auch erst kürzlich als Kategorie hinzugefügt wurde, scheint dieser Termin nicht unwahrscheinlich.

Natürlich warten wir dazu noch eine offizielle Meldung seitens Electronic Arts und DICE ab.

Couple of things;

It says events from Oct 6th – 9th (doesn't mean the Beta ends then).

It’s from the Bilibili live stream page, and BF2042 was recently added to the general categories section.

BF2042 has an official account on Bilibili, so the info is real.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 27, 2021