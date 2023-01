Battlefield 2042: Neue Podcast-Reihe Inside Battlefield gestartet

Das Entwicklerteam von Battlefield 2042 veröffentlicht die erste Episode der Podcast-Reihe „Inside Battlefield“ mit DICE Community Manager Tom Straatman.

Die Gäste der ersten Episode sind Lead Game Designer Florian Le Bihan und Tech Lead Oliver Andersen, die einen umfassenden Überblick über alle Änderungen geben, die im Rahmen der Rückkehr des Klassensystems und dem kommenden Update 3.2 vorgenommen wurden. Die Reihe wird am nächsten Montag, den 30. Januar 2023, fortgesetzt.

Die nächste Episode beinhaltet einen Überblick auf Update 3.2, einen tiefgehenden Einblick auf die Überarbeitung der Karte „Breakaway“ und mehr.

Letzten Donnerstag hat das Entwicklerteam von Battlefield 2042 das neueste Battlefield Briefing „Dev Notes – Return to the Class System“ veröffentlicht, in dem die kommenden Veränderungen im Zuge der Rückkehr des Klassensystems sowie die Verbesserungen in Update 3.2 behandelt werden.