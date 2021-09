Bei der YouTube-Show This Week on Xbox wurde neues Gameplay zu Battlefield 2042 für den 22. September 2021 angekündigt.

Microsoft hat in seiner This Week on Xbox YouTube-Show angekündigt, dass neue Spielszenen zu Battlefield 2042 gezeigt werden. Los geht’s am 22. September 2021 um 20:00 Uhr MESZ, wenn die [email protected] Showcase auf Twitch live geht.

Im Video zu This Week on Xbox gibt es die Bestätigung zu Battlefield 2042 ab Minute 06:23: