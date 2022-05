Battlefield 2042: Neues Update streicht Durchbruch für 128 Spieler

Fixes, Änderungen und Verbesserungen

Allgemeines

Die Controller-Einstellungen für Fahrzeug-Zielempfindlichkeit und „Freies Schauen“-Transportfahrzeug-Empfindlichkeit gewähren jetzt wie vorgesehen ihre Effekte.

Zielhilfe während des Zielens auf bewegliche Ziele wurde verbessert.

Zielhilfe sollte Ziele hinter dünnen Hindernissen nicht mehr erfassen.

Wenn ihr nicht aufsteigt, wird am Ende der Runde der Bildschirm „Du wurdest befördert“ nicht mehr angezeigt.

Eingabeverzögerung wurde auf allen Plattformen reduziert.

Abzugswiderstand wurde angepasst und reagiert bei wiederholten Eingaben besser.

Audio

Das Ansager-Audio für Battlefield 1942- und Battlefield 3-Erlebnisse wurde neu gemastert und enthält jetzt neue Funk-Soundeffekte.

Battlefield Portal

Spezialist:innen haben im Ende der Runde-Bildschirm in Battlefield Portal-Modi jetzt korrekte Animationen.

Wir haben folgende Änderungen an den Hardcore-Vorlagen des Battlefield Builders vorgenommen, um sie an unsere vorgestellten Erlebnisse anzugleichen. HUD in Hardcore-Vorlagen wurde aktiviert. Minikarte und Kompass in Hardcore-Vorlagen wurden deaktiviert.



Gadgets

Treffer mit EMP-Effekten gewähren jetzt wie vorgesehen Gestört-EP.

Platzierungsverzögerung für stationierbare Gadgets wurde entfernt, damit sie sofort erscheinen.

Stationierbare Gadgets sind einfacher zu stationieren.

Landungsfunkfeuer

Das Landungsfunkfeuer ist jetzt größer und besser zu sehen.

Das Landungsfunkfeuer ist jetzt aus größerer Entfernung sichtbar.

Modi

In diesem Update nehmen wir zahlreiche Änderungen an der Rotation von All-Out Warfare vor. Unsere wichtigste Änderung ist die Entfernung von Durchbruch für 128 Spieler:innen. Bei der Analyse der verfügbaren Spielerlebnisse in All-Out Warfare hatten wir das Gefühl, dass sich die Modi für 128 Spieler besser für „Eroberung“ eignen, da hier die Gameplay-Gebiete größer sind und sich ein Sandbox-Gameplay natürlicher einfügt.

Im 128-Spieler-Modus von „Durchbruch“ wird der Wert individueller Spieler:innen und Trupps aufgrund der höheren Intensität und des Chaos auf dem Schlachtfeld reduziert.

Bei der Analyse von „Durchbruch“ ist uns aufgefallen, dass die Version für 64 Spieler ein taktischeres Spielerlebnis bietet. Die Verringerung der Spielerzahl hilft uns, das Chaos zu verringern, und in Kombination mit der Reduzierung der verfügbaren Kampffahrzeuge müsste es Spieler:innen jetzt leichter fallen, Frontlinien effektiver zu halten. Außerdem haben Spieler:innen mehr Platz, um zusammenzuarbeiten und ihre individuellen Rollen auszufüllen.

Dadurch haben Trupps in Durchbruch 64 bessere Möglichkeiten, zusammenzuarbeiten, um den Feind zu flankieren, ein Spawn-Funkfeuer zu platzieren, über ihr Plus-Menü Schalldämpfer aufzuschrauben und eine Position zu halten, um einem anderen Trupp zu helfen, das Blatt zu wenden. Wir glauben, dass die Umstellung auf 64 Spieler das Tempo zurückbringen wird, das hilft, diese Momente des Teamworks und PTFOings zu feiern. Vor dem Start von Saison 1 werden wir daher genau beobachten, inwiefern sich unsere Änderungen positiv auf das Spielerlebnis auswirken.

Weitere Änderungen

Durchbruch 64 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S|X hat jetzt feste Kartengrößen für spezifische Karten: Ausrangiert, Manifest, Orbital und Kaleidoskop verwenden die 128-Spieler-Version. Sanduhr, Umbruch und Neuanfang verwenden die Version für 64 Spieler.



Soldat:in

Der Kompass ist in ADS jetzt größer, um seine Lesbarkeit zu verbessern.

Spezialist:innen

Angel

Angel kann über seine Versorgungstasche keine Panzerplatten mehr bereitstellen.

Boris

Ortung mit dem SG-36 Wachsystem markiert geortete Spieler:innen jetzt mittels eines roten Punktes, und geortete Gegner:innen werden jetzt auch Verbündeten angezeigt.

Das SG-36 Wachsystem ortet keine Spieler hinter Mauern mehr.

Schaden und Gesundheit des SG-36 Wachsystems wurden reduziert. Kadenz von 450 -> 250 gesenkt Ausgangsschaden 16 -> 10 Endschaden 10 -> 7 Schadensabfalldistanz 50 -> 40 Projektilgeschwindigkeit 960 m/s -> 500 m/s Gesundheit 200 -> 150 Zielerfassungszeit um 0,3 Sekunden erhöht Zielverlust-Zeit 2 -> 1,5 Sekunden Zielerfassungsdistanz 65 -> 50 m Nachladetempo 5,2 -> 4,2 Sekunden



Dozer

Schläge mit dem ballistischen Schild SOB-8 in Rauch sollten jetzt immer Schaden verursachen.

Irish

Aufladungszeit des Befestigungssystems von 25 -> 20 Sekunden gesenkt

Waffen

Update 0.4.0 hat wegen fehlerhafter Werte ihrer Schadenstabellen eine ungewollte Veränderung am Verhalten einiger Waffen eingeführt. In diesem Update stellen wir die korrekten Werte wieder her, und ihr solltet eine deutliche Verbesserung der Waffenleistung feststellen.

Der Einfluss von Aufsätzen mit Auswirkungen auf den Rückstoß wurde reduziert. Um dies zu kompensieren, wurde der Basisrückstoß von Waffen verbessert. Das Handling von Waffen ohne Aufsätze ist jetzt also besser.

Atemkontrolle bei Zylinderverschluss-Scharfschützengewehren dauert jetzt max. 5 Sekunden mit einer Strafe von 5 Sekunden, wenn sie vollständig genutzt wird.

Unterlauf-Aufsätze wirken sich nicht mehr auf die Einsatzzeit einer Waffe aus.

Horizontaler Rückstoß für DMRs wurde reduziert.

Seitenwaffen sind jetzt schneller einsatzbereit.

AC42

Distanzschaden-Abfall des AC42 auf große Entfernung wurde erhöht.

AK24

Halbautomatischer Feuermodus wurde entfernt.

Salven-Kadenz wurde auf 900 RPM erhöht.

NTW-50

Effektivität des NTW-50 gegen Fahrzeuge wurde erhöht.

Ein zusätzlicher Schadensmultiplikator gegen Panzerketten wurde hinzugefügt.

PKP-BP

Vertikaler Rückstoß des PKP-BP wurde erhöht, und ein neues horizontales Rückstoßprofil wurde hinzugefügt.

SFAR-M GL

Schaden des SFAR-M GL auf kurze und mittlere Distanz wurde erhöht. Die Ausschaltung eines Gegners benötigt in einer Entfernung von 20 Metern jetzt 5 statt 4 Kugeln.

Distanzschaden-Abfall des SFAR-M GL wurde reduziert.

SVK

Horizontaler Rückstoß des SVK wurde reduziert, um Folgetreffer zu erleichtern.

Distanzschaden-Abfall des SVK ab 40 Metern wurde erhöht.

Schaden durch High-Power-Munition des SVK jenseits von 150 Metern wurde verringert. Die Ausschaltung eines Gegners benötigt jetzt 3 statt 2 Kugeln.



Fahrzeuge

Es wurde ein Bug behoben, durch den bei der Eroberung eines Ziels in einem Fahrzeug, das nicht über das Einsatzmenü gespawnt wurde, keine XP gewährt wurden.

Nach der Veröffentlichung von 0.4.0 nehmen wir weitere Balance-Änderungen am Fahrzeug-Gameplay vor, indem wir die Gesamtzahl der aktiven Fahrzeuge auf Karten in Eroberung und Durchbruch aktualisieren.

Eroberung 128:

Kaleidoskop: Alle Teams erhalten 1 leichtes Bodenfahrzeug weniger.

Manifest: Alle Teams erhalten 1 leichtes Bodenfahrzeug weniger.

Durchbruch 64:

Umbruch Angreifer erhalten in Sektor 4 nun 1 Transport-Luftfahrzeug weniger. Angreifer und Verteidiger erhalten nur noch 1 schweres Bodenfahrzeug.

Frachtliste Verteidiger erhalten in Sektor 3 kein Transport-Luftfahrzeug. Angreifer und Verteidiger erhalten 1 schweres Bodenfahrzeug weniger.



Sanduhr Angreifer und Verteidiger erhalten in Sektor 4 jetzt 1 schweres Bodenfahrzeug. Verteidiger erhalten keine Transport- und Kampf-Luftfahrzeuge.

Neuanfang: Angreifer und Verteidiger erhalten in Sektor 4 nur noch 1 schweres Bodenfahrzeug.

Orbital Verteidiger erhalten in Sektor 4 nur noch 1 schweres Fahrzeug.



MAV

MAV gilt jetzt als Transportfahrzeug.

M5C Bolte