Battlefield 2042: Neues Video zeigt spektakulärste Battlefield-Momente

In einem neu veröffentlichten Video auf dem offiziellen Twitter-Account gibt es die spektakulärsten Battlefield-typischen Momente zu sehen. Von Quickscope- und C4-Multikills bis hin zum gekonnten Abschuss eines MV38-Condor sind einige eindrucksvolle Aktionen geboten.

Unter #OnlyinBattlefield sind alle Fans und Spieler dazu eingeladen, ihre beeindruckendsten Battlefield-Momente mit der Community zu teilen. Neben der Chance, mit dem eigenen Clip im nächsten Highlight-Video vertreten zu sein, winken zudem hochwertige Preise.

Here are our favourite Only in #Battlefield highlights 🏆

I got another, we saw it, quickscope, bye bye Condor.

Share your clips with the hashtag #OnlyinBattlefield to be featured 👀 pic.twitter.com/XcwrjubXxK

— Battlefield (@Battlefield) December 28, 2021