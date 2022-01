Battlefield 2042: Noch keine Erweiterung in Sicht

Wie Branchenkenner Tom Henderson richtig feststellt, gibt es mehr als zehn Wochen nach der Veröffentlichung von Battlefield 2042 keine Information darüber, ob und wann die erste Erweiterung erscheinen wird. Die üblichen Zyklen von 30 bis 45 Tagen nach Launch eines Spiels sind damit weit überschritten.

Industry standard for DLC after a games release is 30-45 days, we're now 10 weeks (70+ days) after launch without even a tease at what the future holds for Battlefield 2042.

Brutal Expectations.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 29, 2022