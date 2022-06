Battlefield 2042: Nur eine Notbesetzung arbeitet noch am Shooter laut Gerücht

Haben DICE und Electronic Arts Battlefield 2042 bereits abgeschrieben und widmen sich dem nächsten Teil der Reihe?

In der aktuellen Ausgabe von Giant Bomb’s GrubbSnax behauptet Journalist und Insider Jeff Grubb, dass nur noch wenige Personen am Spiel arbeiten, um den Verpflichtungen nachzukommen. Eine Art Notbesetzung.

Die sogenannte „Skeleton-Crew“ widmet sich den Inhalten für vier Seasons, die man zuvor beworben hat und die viele Spieler auch im Vorfeld durch den Kauf einer teuren Deluxe Edition schon bezahlt haben.

„Dieses Spiel besteht im Grunde nur noch aus einer Notbesatzung. Und diese Leute arbeiten gerade an den versprochenen zusätzlichen Seasons, die das Spiel bekommen muss, um die Anforderungen einer verkauften High-End-Version zu erfüllen. Sie haben die hochpreisige Version mit dem Versprechen verkauft, ‚Ihr werdet vier Seasons an Inhalten erhalten‘ oder so ähnlich.“

Battlefield-Spieler sollen ihre Erwartungen deutlich herabschrauben, denn man wird die Inhalte schnell und billig raushauen und das sinkende Schiff verlassen, wie Grubb sagt.

„Die Skeleton-Crew arbeitet daran, diese Inhalte so schnell und so billig wie möglich herauszubringen. Es gibt keine andere Möglichkeit, das zu sagen. Setzt eure Erwartungen für diesen Inhalt sehr niedrig an, sie werden ihn einfach schnell und schmutzig herausbringen. Der Grund, warum sie das tun, ist, dass sie jeden so schnell wie möglich zum nächsten Battlefield bringen wollen. Es ist Zeit, das Schiff zu verlassen.“