Battlefield 2042: Season 1 auf Frühsommer verschoben, weitere Updates geplant

Heute legte DICE seine Pläne für Battlefield 2042 dar und wie es mit dem Shooter in den kommenden Monaten weitergehen soll.

Auf seiner Webseite verkündet das Team zunächst sein unbedingtes Engagement, das Spiel auf den höchsten Standard zu bringen, den man von der Reihe gewohnt ist.

Viel Herzblut will man in die Zukunft des Spiels investieren und auf das Feedback reagieren, umfassende Fehlerkorrekturen und zentrale Features implementieren und das Teamspiel auf einen Stand bringen, den es haben muss.

Um alle die Dinge umzusetzen, musste man die Entscheidung treffen und die Veröffentlichung der ersten Season auf den Frühsommer verschieben. Nur so habe man Zeit, die nötigen Verbesserungen vorzunehmen und gleichzeitig die Entwicklung der saisonalen Inhalte abzuschließen.

Als Dank für ihre Geduld erhalten Käufer des Jahr 1-Pass bzw. der Gold- und Ultimate Edition von Battlefield 2042 in einem der kommenden Updates das Steadfast Exclusive Legendary Bundle, in dem ein Spezialisten-Skin, Waffen- und Fahrzeug-Skins, eine Nahkampfwaffe und eine Spielerkarte enthalten sind.

Die Inhalte des Bundles:

Der Entwickler verriet in seinem Ausblick, welche Features schnellstmöglich ins Spiel gebracht werden sollen:

PUNKTESTAND – Wir werden mit dem nächsten Update neben weiteren Änderungen, an denen wir seit den Feiertagen arbeiten, einen überarbeiteten Punktestand hinzufügen. Es handelt sich dabei um eine Weiterentwicklung dessen, was wir vor Kurzem geteilt haben. Wir haben euer Feedback dazu gehört, einschließlich zwei Tabellen und der Trennung von eigenem Team und Gegner. Wir arbeiten daran, das alles bis zum Erscheinen einzubinden. Auch K/V-Punkte wird es in einem künftigen Update geben.

– Wir werden mit dem nächsten Update neben weiteren Änderungen, an denen wir seit den Feiertagen arbeiten, einen überarbeiteten Punktestand hinzufügen. Es handelt sich dabei um eine Weiterentwicklung dessen, was wir vor Kurzem geteilt haben. Wir haben euer Feedback dazu gehört, einschließlich zwei Tabellen und der Trennung von eigenem Team und Gegner. Wir arbeiten daran, das alles bis zum Erscheinen einzubinden. Auch K/V-Punkte wird es in einem künftigen Update geben. SPRACHKOMMUNIKATION AUF ALLEN PLATTFORMEN – Die Sprachkommunikation (VOIP) ist nur der Anfang der Verbesserungen, die wir vornehmen, um das Teamspiel und die Kommunikation zu verbessern.

– Die Sprachkommunikation (VOIP) ist nur der Anfang der Verbesserungen, die wir vornehmen, um das Teamspiel und die Kommunikation zu verbessern. SPIELERPROFIL – Gibt euch einen besseren Überblick über eure Karriere auf dem Schlachtfeld und den Weg bis zur nächsten Freischaltung.

Darüber hinaus verspricht man für das Teamspiel „einen klareren, kompakteren Trupp-Loop, ein überarbeitetes Ping-System und einen verbesserten Belohnungsloop“. Verbesserungen sollen durch Feedback auch die Feuergefechte erhalten.

Außerdem wird man Portal um Tools und Modi erweitern und auch den Zuwachs von Erfahrungspunkten anpassen.

Schließlich analysiert und arbeitet ein eigenes Team an den Spezialisten. Details dazu hat man aber noch nicht.

Noch in diesem Monat will das Team die Kommunikation verbessern und die Community mehr einbeziehen, was Updates und Entscheidungen betrifft. Offenbar will man hier offener sein und seine Gedanken zu Änderungen und Anpassungen teilen und Dialoge dazu führen.