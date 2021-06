Battlefield 2042: Spieler erwartet größte Karte der Battlefield-Geschichte

Battlefield 2042 erscheint als reiner Multiplayer-Titel ohne Singleplayer-Kampagne und Battle Royal-Modus. Zum Start bietet der Shooter auf Xbox Series X|S und PC sieben verschiedene Multiplayer-Karten auf denen Schlachten mit bis zu 128 Spielern gleichzeitig ausgetragen werden können. Last-Gen-Spieler müssen mit 64 Spielern auskommen.

Jede der auf verschiedensten Orten der Welt gelegenen Karten bietet unterschiedlich Umgebungen, Szenarios und Ereignisse, die das Geschehen auf dem Schlachtfeld bedeutend verändern können. Mit „Umbruch“, werden Battlefield 2042-Spieler zudem in den Genuss der größten Karte der Battlefield-Geschichte kommen. Ganze 5,9 Quadratkilometer misst das in den Bergen der Antarktis gelegene Schlachtfeld.

Im Gespräch mit GamesRadar sprach Design Director Daniel Berlin über einige Details der Karten sowie „Outlook“, seinen Lieblingsbereich auf der Karte „Umbruch“:

„Es ist die perfekte Wingsuit-Startposition. Es erinnert mich an diese Stelle auf der Karte Damavand Gipfel aus Battlefield 3; Du springst von einem massiven Berg und fliegst in Richtung der darunter liegenden Industriegebäude. Ganz einfach zusammengefasst ist dies in Bezug auf Gameplay-Möglichkeiten und reiner Landmasse das größte Sandbox-Schlachtfeld, das wir je gebaut haben.“