Battlefield 2042: Spielerzahl sinkt erstmals auf unter 1000 auf Steam

Autor:, in / Battlefield 2042

Die Anzahl an gleichzeitigen Spielern von Battlefield 2042 auf Steam sank heute erstmals auf unter 1000.

Rund sechs Monate nach dem Verkaufsstart von Battlefield 2042, ist die Anzahl der Spieler auf Steam auf ein neues Rekordtief gefallen.

So ist der vermeintliche Blockbuster-Shooter von DICE und Electronic Arts am heutigen Montag laut Steamcharts mit 979 erstmals unter die Marke von weniger als 1000 gleichzeitigen Spieler gefallen.

Wie die Werte auf den Konsolen ausschauen, lässt sich hingegen nicht messen. Allerdings dürften die Zahlen dort vermutlich auch nicht besser sein.

Ob die Entwickler den aktuellen Teil der sonst erfolgreichen Battlefield-Reihe nochmal auf Kurs bringen können, bleibt fraglich.

Die Spielerzahlen steigen vielleicht nach dem nächsten Update noch einmal an, welches noch in diesem Monat ausgerollt werden soll und in dem hunderte von Änderungen stecken.

Darüber hinaus wird auch an Verbesserungen der Karten gearbeitet, über die wir euch hier ausführlich berichtet haben.