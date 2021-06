Battlefield 2042: Technical-Playtest für Anfang Juli geplant

Knapp drei Jahre nach der Veröffentlichung von Battlefield 5 erscheint im Oktober Battlefield 2042, der lang ersehnte Nachfolger der Shooter-Reihe. Der erste Trailer zu Battlefield 2042 hatte einige packende Momente zu bieten. Selbstverständlich können Fans der Serie es kaum abwarten den neuen Titel auszuprobieren. Jedoch findet der erste große Spieltest hinter geschlossenen Türen statt!

Auf der offiziellen Battlefield-Website haben die Entwickler einen kurzen Blogpost veröffentlicht, in dem sie über den kommenden Test reden. Ziel dieses Playtests ist es, neue Spezialisten, Waffen und Fahrzeuge auszuprobieren, wobei der Fokus auf dem Test der Spielersuche, Truppbeitritt und Ladezeiten liegt. Selbstverständlich ist diese Testversion nicht die finale Version, die im Oktober erhältlich sein wird.

Auch, wenn die meisten Battlefield Spieler nicht an diesem ersten Playtest teilnehmen können, gibt es immer noch die Möglichkeit Zugriff zur Beta zu bekommen. Wann diese startet, ist bis jetzt noch nicht klar.

EA Play und Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten haben bereits am 15. Oktober Zugriff auf eine 10-stündige Trial-Version. Außerdem könnt ihr frühen Zugang zur Open-Beta und zum Spiel erhalten, wenn ihr Battlefield 2042 vorbestellt.

Wollt ihr mehr von Battlefield sehen? Die offizielle Gameplay Vorstellung könnt ihr live am Sonntag während der Xbox & Bethesda E3 Show mitverfolgen, wie Xbox bereits auf Twitter bestätigte.

The fight for the future starts now. #Battlefield

Tune into the Xbox & Bethesda Games Showcase on June 13 to see more: https://t.co/zP4rHAbvZC | #XboxBethesda https://t.co/5ymhLQpuIn

— Xbox (@Xbox) June 9, 2021