Battlefield 2042: Termin zur Beta möglicherweise durchgesickert

Autor:, in / Battlefield 2042

Der Termin zur Battlefield 2042 Beta in dieser Woche ist möglicherweise durchgesickert!

Laut den Angaben von PietSmiet wird er am kommenden Freitag die Battlefield 2042 Beta streamen, wenn ihn seine Erkältung nicht daran hindert. Auf diesem Weg auch gute Besserung von uns!

Doch, Moment mal! Hat PietSmiet still und heimlich den Termin der Battlefield 2042 Beta verraten? Es könnte wirklich bald so weit sein und es gab bereits im Vorfeld einige Gerüchte, dass Electronic Arts zwischen dem 30.08 und dem 02. September den Termin zur Battlefield 2042 Beta bekannt geben wird. Laut PietSmiet startet diese am 04. September 2021.