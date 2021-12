Battlefield 2042: Update 3.1 wird heute veröffentlicht

Autor:, in / Battlefield 2042

Electronic Arts gibt bekannt, dass Update 3.1 von Battlefield 2042 heute am 9. Dezember live gehen wird. In einem neuen Blogeintrag hat das Entwicklerteam eine Reihe von Updates adressiert, zusätzlich zu Veränderungen an der Spielbalance und allgemeinen Verbesserungen.

Hier ist eine Zusammenfassung der wichtigsten zu erwartenden Änderungen:

Verbesserungen der Trefferregistrierung von Kugeln

Balancing-Änderungen für die Streuung von Geschossen und den Rückstoß

Behebung eines seltenen Fehlers, bei dem ein Spieler für Feinde unsichtbar erscheinen konnte

Behebung mehrerer Fehler im Zusammenhang mit Granaten und Raketenwerfern

Verbesserungen am Menüfluss für Xbox-Spieler, um die Deaktivierung von Cross-Play zu erleichtern

Mehrere Audioverbesserungen, um das gesamte Sounderlebnis zu intensivieren, mit Schwerpunkt auf Klarheit, Entfernung und Richtungswahrnehmung

Weitere Balancing-Änderungen an den 30-mm-, 40-mm- und 57-mm-Kanonen von Bodenfahrzeugen, um ihre Wirksamkeit gegen Infanterie zu verringern

Eine vollständige Übersicht über den neuesten Patch und alle Änderungen gibt es im offiziellen Blogbeitrag.