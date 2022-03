Battlefield 2042: Update erst nächste Woche verfügbar, Missionen ausgesetzt

Autor:, in / Battlefield 2042

Am Montag hatten wir über die Pläne von DICE berichtet, wonach für diesen Donnerstag ein Update für Battlefield 2042 ausgerollt werden sollte.

Jetzt wurde das Update 3.3 auf die nächste Woche verschoben.

Wie der Entwickler seine Spieler über das öffentliche Forum wissen ließ, habe man sich bewusst dazu entschlossen, das Update zurückzustellen und erst in der kommenden Woche zur Verfügung zu stellen.

Der Grund dafür sei, dass man bei anfallenden Problemen, die an diesem Wochenende durch das Update entstehen würden, nicht so guten Support leisten könnte, wie in der Woche darauf.

Durch die Verschiebung müssen die wöchentlichen Missionen für die aktuelle Woche in Battlefield 2042 aussetzen. Sie werden nächste Woche wieder verfügbar sein.

Über den Inhalt des nächsten Updates heißt es, dass es eine überarbeitete Punktetafel enthält, bei der die Wünsche der Community bei der Anzeige der Tode und Kills berücksichtigt wurden. Eine Teamaufteilung ist ebenfalls enthalten.

Ebenfalls wird das „Steadfast Exclusive Legendary Bundle“ für Besitzer der Gold Edition, Ultimate Edition und dem Jahr 1-Pass abrufbar sein.

Schließlich werden auch eine kleine Reihe zusätzlicher Fehlerbehebungen Teil des Updates ausmachen.