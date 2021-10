Battlefield 2042: War ursprünglich als Battle Royale konzipiert laut Gerücht

Es besteht kein Zweifel daran, dass Battlefield 2042 sich von den vorherigen Teilen der Reihe unterscheidet. Die fehlende Kampagne und der Wegfall der traditionellen Klassen sind nur zwei markante Unterschiede.

Der Grund dafür könnte sein, dass Battlefield 2042 ursprünglich ein Battle Royale-Spiel hätte werden sollen.

Tom Henderson, der in den letzten Wochen viele Insider-Informationen rund um die Entwicklung des Spiels verraten hat, behauptet, die Theorie würde zutreffen, dass Battlefield 2042 als Battle Royale-Spiel anfing.

Allerdings sei er sich nicht sicher, zu welchem Zeitpunkt der Entwicklung man von diesem Plan zugunsten eines traditionelleren Battlefield abwich.

Battlefield 2042 sei weiter von Call of Duty inspiriert, insbesondere aber von Apex Legends.

In other news, the theory that #Battlefield2042 started as a Battle Royale is true, although I'm not sure how far in development it was changed to a more "traditional" Battlefield.

The inspiration from CoD was there, but Apex was a BIG inspiration.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) October 12, 2021