Battlefield 2042: Wird sich mit der Zeit sehr gut entwickeln sagt EA-Chef

Andrew Wilson, CEO von Electronic Arts, hat sich in der jüngsten Telefonkonferenz mit Investoren zu Battlefield 2042 geäußert.

Über den neusten Teil der Reihe sagte er, dass die Arbeit am ehrgeizigen Spiel für das Team durch die Arbeit von zu Hause aus eine Herausforderung gewesen war.

Man war davon überzeugt und bereit, das Spiel in die Hände der Spieler geben zu können. Trotz anfänglich hoher Stabilität, zeigten sich dann aber unvorhergesehene Leistungsprobleme.

„Battlefield 2042 war von Anfang an ein ehrgeiziges Spiel und unsere Teams haben in vielen Bereichen Innovationen angestrebt, wie z. B. massive Größe und 128-Spieler-Matches, neue Modi, neues dynamisches Gameplay und vieles mehr. Die Entwicklung dieses Spiels mit unseren Teams, die fast zwei Jahre lang von zu Hause aus arbeiteten, erwies sich letztendlich als eine Herausforderung. Durch unseren Test- und Vorbereitungsprozess waren wir davon überzeugt, dass das Spiel bereit war, in die Hände der Spieler gelegt zu werden. Wir starteten mit einer hohen Stabilität, aber als immer mehr Spieler das volle Spiel erlebten, wurde klar, dass es unvorhergesehene Leistungsprobleme gab, die wir angehen mussten.“