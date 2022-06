Battlefield 2042: Zero Hour muss in Zero Content umbenannt werden

Tom Henderson hat sich zu Wort gemeldet und gesagt, dass Battlefield 2042 Zero Hour in Zero Content umbenannt werden muss.

Tom Henderson hat sich zu Wort gemeldet und gemeint_ „Zero Hour muss in Zero Content umbenannt werden“ und sprach dabei die Battlefield 2042: Season 1: Zero Hour Gameplay-Trailer Enthüllung an, die heute um 17:00 Uhr stattfinden wird.

Laut den Angaben von Tom Henderson wird Season 1 nur einen Spezialisten, zwei Hubschrauber, zwei Waffen und eine Karte enthalten. Außerdem hat er durchsickern lassen, dass geladene Medien und Content-Creator zahlreiche Probleme beim Spielen melden, da das Update noch voller Fehler ist.