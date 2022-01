Battlefield 2042: Zombie Survival Modus als neue Spielerfahrung in Portal

Im Portal Modus von Battlefield 2042 wird heute ein neues Spielerlebnis in den Mittelpunkt gerückt: Zombie Survival.

Der von StoneMountain64 erstellte Modus ist bis zum 24. Januar verfügbar und schickt euch in einem Squad mit bis zu 4 Spielern in den Kampf um die meisten Zombie-Kills.

Falls ihr bei dem Versuch ins Gras beißt, müssen eure Teamkameraden eine bestimmte Anzahl von Untoten ausschalten, bevor ihr wieder einsteigen könnt.

Im Zombie Survival Modus wird auf Karten aus Battlefield 1942, Battlefield 3, Battlefield: Bad Company 2 und dem aktuellen Battlefield 2042 gespielt.

New featured experience in #BattlefieldPortal.

"Zombie Survival" 🧟

🪖 4 man squad.

💀 Rack up the most kills vs infinite zombies (AI).

🪦 If you die, your squad must reach "X" zombie kills to buy your freedom.

🗺️ 1942, BC2, BF3 and 2042 maps.

🗓️ Available until January 27th. pic.twitter.com/qhLjyHf67S

— Battlefield Bulletin (@BFBulletin) January 20, 2022