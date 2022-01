Battlefield 2042: Zombie Survival Modus in Portal nach einem Tag entfernt

Spieler von Battlefield 2042 haben die neue Spielerfahrung „Zombie Survival“ im Portal Modus zum Farmen von Erfahrungspunkten missbraucht.

Ein Glitch auf einer der Karten sorgte dafür, dass Spieler ordentlich Erfahrungspunkte farmen konnten, ohne dabei von den Zombies angeknabbert zu werden:

Die Konsequenz daraus war, dass DICE den Modus direkt gegen einen anderen ausgetauscht hat. Dabei wurde er gestern erst frisch hinzugefügt.

Ob die Zombies noch einmal zurückkehren werden, ist nicht bekannt.

We have removed Zombie Survival as this weeks featured #Battlefield Portal experience and replaced it with Gun Master 2042

These changes are now live across all platforms pic.twitter.com/zn4zv7KTOz

— Battlefield Direct Communication (@BattlefieldComm) January 21, 2022