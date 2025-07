Battlefield 6: Battle Royale-Karte geleakt

Neben einer Kampagne und dem Multiplayer wird Battlefield 6 auch einen Battle Royale-Modus haben.

Jetzt wurde die Karte des Modus geleakt.

Woher stammt die Karte? Der als zuverlässig geltende Dataminer Temporyal hat ein eigenes Modell der Karte erstellt. Sie soll „Lyndon Beach“ heißen und beinhaltet die Orte, die auch im Spiel vorkommen und möglicherweise auch ein U-Bahn-System.

Here’s a recreation of the 🪂 Battle Royale map in Battlefield 6.

🏖️ The location appears to be called „Lyndon Beach“.

🗺️ I’ve added a few points of interest for context.

🚇 There are scattered hints of a metro system.

The mode is currently labeled „Battlefield Royale“ in-game. pic.twitter.com/3x00TWSYmE

— temporyal (@temporyal) July 27, 2025