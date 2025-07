Battlefield 6: Intensiver Story-Trailer und erste Details

Electronic Arts und Battlefield Studios haben den ersten Trailer zu Battlefield 6 veröffentlicht, der einen ersten umfassenden Einblick in das ultimative Kriegs-Erlebnis bietet.

Der Trailer bietet einen ersten Einblick in Pax Armata, eine private Militärfirma, die von ehemaligen NATO-Staaten finanziert wird und deren Agenda die Welt in einen globalen Konflikt zu stürzen droht.

Dies bildet den Rahmen für das, was die Spieler auf dem Schlachtfeld erwarten können – sowohl im Mehrspielermodus als auch in der Rückkehr der Einzelspieler-Kampagne der Serie.

In Battlefield 6 kehrt die unglaubliche Mischung aus viszeralen Kämpfen, epischen Kriegsführung und Spielerfreiheit der Serie zurück. Sprengt Wände und zerstört Gebäude, um euch einen taktischen Vorteil zu verschaffen, oder hebt ab, um euch in atemberaubenden Luftkämpfen zu messen.

Nehmt teil an einem Krieg voller Panzer, Kampfjets und groß angelegten Schlachten, aber denkt daran: Die tödlichste Waffe ist euer Team.

Am Donnerstag, 31. Juli, um 20:30 Uhr findet ein großes Multiplayer-Enthüllungsevent mit den Entwicklern von Battlefield Studios live statt. Dies ist der größte Moment in der Geschichte von Battlefield, den ihr nicht verpassen solltet.

Diese epische Präsentation wird den Vorhang für die mit Spannung erwarteten Multiplayer-Features von Battlefield 6 lüften und zeigen, warum dies der ambitionierteste Titel in der Geschichte der Serie ist, mit einer explosiven Präsentation einiger atemberaubender Karten, auf denen die Spieler kämpfen werden, einer Reihe neuer und wiederkehrender Modi und vielem mehr.

Im Anschluss an diese Übertragung werden eure Lieblingsentwickler von Ego-Shootern auch die ersten Battlefield 6-Gameplay-Streams veröffentlichen und einen beispiellosen Einblick in das Spiel gewähren, wobei Talente aus Live-Events auf der ganzen Welt, darunter Los Angeles, Berlin, Paris und London, mitwirken werden – mit einem Folgeevent am 2. August in Hongkong.

Battlefield Studios ist ein vereintes Team, das sich aus vielen der besten Entwickler im Bereich Ego-Shooter zusammensetzt und als Einheit daran arbeitet, die Zukunft von Battlefield zu gestalten. Zu diesem Team gehören Criterion Games, DICE, Motive Studio und Ripple Effect.