Battlefield 6: Weltweites Multiplayer-Reveal-Event startet diese Woche

Weltweites Multiplayer-Reveal-Event zu Battlefield 6 startet diese Woche am 31. Juli 2025.

Der Countdown läuft: Am Donnerstag, den 31. Juli 2025 um 11:30 Uhr PDT / 14:30 Uhr EDT / 20:30 Uhr MESZ präsentiert Battlefield Studios das große Multiplayer-Reveal-Event zu Battlefield 6 – und verspricht nichts Geringeres als den größten Moment in der Geschichte der Serie.

Im Mittelpunkt der Live-Show stehen die umfangreichen Multiplayer-Inhalte von Battlefield 6:

Neue und klassische Spielmodi

Spektakuläre Maps mit riesigem Zerstörungspotenzial

Innovative Features und Next-Gen-Gameplay

Nach der Enthüllung werden zahlreiche bekannte Creator weltweit die allerersten Battlefield 6-Gameplay-Streams zeigen – direkt von exklusiven Events in Los Angeles, Berlin, Paris und London. Eine zusätzliche Präsentation findet am 2. August in Hongkong statt.

Battlefield 6 erscheint allem Anschein nach am 10. Oktober 2025.