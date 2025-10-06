Battlefield 6: 120fps auf Konsolen und verdeckte Operationen

EA wirbt mit 120fps auf Konsolen und kündigt kostenlose Inhalte für Battlefield 6 nach dem Launch an.

Wie es nach dem Launch mit Battlefield 6 weitergeht, darüber hatte Electronic Arts in der letzten Woche informiert. Season 1 des Shooters startet bereits am 28. Oktober, wie die Roadmap zeigte.

Doch es gibt weitere, neue Inhalte für Battlefield 6, die nicht direkt an Season 1 geknüpft sind bzw. worüber die Entwickler noch nicht gesprochen haben.

In einer Werbemail spricht man von „Covert Operations“. Dieser kostenlose Post-Launch-Inhalt soll den Weg zu Season 1 mit neuen Karten, Modi, Waffen und eben verdeckten Operationen ebnen.

Was sich genau hinter den Operationen verbirgt, ist nicht bekannt. Es könnten Herausforderungen und Aufgaben dahinterstecken. Genauso wissen wir aber wohl erst nach dem Release am 10. Oktober.

Die Mail erwähnt darüber hinaus bis zu 120fps auf Konsolen im Modus Leistung. Im Text wird nicht explizit die PlayStation 5 Pro genannt. Möglicherweise handelt es sich hier auch nur um einen Fehler, denn in den vorab kommunizierten Details zu den Grafikmodi war nur bis 80fps die Rede.