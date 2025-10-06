Battlefield 6: 120fps auf Konsolen und verdeckte Operationen

Wie es nach dem Launch mit Battlefield 6 weitergeht, darüber hatte Electronic Arts in der letzten Woche informiert. Season 1 des Shooters startet bereits am 28. Oktober, wie die Roadmap zeigte.
Doch es gibt weitere, neue Inhalte für Battlefield 6, die nicht direkt an Season 1 geknüpft sind bzw. worüber die Entwickler noch nicht gesprochen haben.
In einer Werbemail spricht man von „Covert Operations“. Dieser kostenlose Post-Launch-Inhalt soll den Weg zu Season 1 mit neuen Karten, Modi, Waffen und eben verdeckten Operationen ebnen.
Was sich genau hinter den Operationen verbirgt, ist nicht bekannt. Es könnten Herausforderungen und Aufgaben dahinterstecken. Genauso wissen wir aber wohl erst nach dem Release am 10. Oktober.
Die Mail erwähnt darüber hinaus bis zu 120fps auf Konsolen im Modus Leistung. Im Text wird nicht explizit die PlayStation 5 Pro genannt. Möglicherweise handelt es sich hier auch nur um einen Fehler, denn in den vorab kommunizierten Details zu den Grafikmodi war nur bis 80fps die Rede.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich glaube nicht das wir auf der XBox 120 FPS erwarten dürfen!
Lass mich aber sehr gerne eines besseren belehren.
Das Spiel läuft ja auch der alten Engin von Bf 2042 und grafisch ist’s auch gleich geblieben. Die ist nun gut optimiert.
Hatte BF 2042 nicht noch Raytracing oder wars nur BF5 ?
Wäre jedenfalls cool wann sie noch par Grafik Settings seit der Beta dazu nehmen.
Freue mich schon auf Freitag. Mal sehen was die pro so rauskitzelt bei Battlefield
Wäre schön für die die es spielen.
Aber immer brav bedenken : 3 ist auch bis zu 120 🙂