Battlefield 6: 120fps auf Konsolen und verdeckte Operationen

5 Autor: , in News / Battlefield 6
Übersicht
Image: Electronic Arts

EA wirbt mit 120fps auf Konsolen und kündigt kostenlose Inhalte für Battlefield 6 nach dem Launch an.

Wie es nach dem Launch mit Battlefield 6 weitergeht, darüber hatte Electronic Arts in der letzten Woche informiert. Season 1 des Shooters startet bereits am 28. Oktober, wie die Roadmap zeigte.

Doch es gibt weitere, neue Inhalte für Battlefield 6, die nicht direkt an Season 1 geknüpft sind bzw. worüber die Entwickler noch nicht gesprochen haben.

In einer Werbemail spricht man von „Covert Operations“. Dieser kostenlose Post-Launch-Inhalt soll den Weg zu Season 1 mit neuen Karten, Modi, Waffen und eben verdeckten Operationen ebnen.

Was sich genau hinter den Operationen verbirgt, ist nicht bekannt. Es könnten Herausforderungen und Aufgaben dahinterstecken. Genauso wissen wir aber wohl erst nach dem Release am 10. Oktober.

Die Mail erwähnt darüber hinaus bis zu 120fps auf Konsolen im Modus Leistung. Im Text wird nicht explizit die PlayStation 5 Pro genannt. Möglicherweise handelt es sich hier auch nur um einen Fehler, denn in den vorab kommunizierten Details zu den Grafikmodi war nur bis 80fps die Rede.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Battlefield 6

5 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. XBoXXeR89 70400 XP Tastenakrobat Level 1 | 06.10.2025 - 16:48 Uhr

    Ich glaube nicht das wir auf der XBox 120 FPS erwarten dürfen!
    Lass mich aber sehr gerne eines besseren belehren.

    0
    • ZwergNase 4820 XP Beginner Level 2 | 06.10.2025 - 16:56 Uhr
      Antwort auf XBoXXeR89

      Das Spiel läuft ja auch der alten Engin von Bf 2042 und grafisch ist’s auch gleich geblieben. Die ist nun gut optimiert.

      0
      • Economic 83705 XP Untouchable Star 2 | 06.10.2025 - 17:03 Uhr
        Antwort auf ZwergNase

        Hatte BF 2042 nicht noch Raytracing oder wars nur BF5 ?
        Wäre jedenfalls cool wann sie noch par Grafik Settings seit der Beta dazu nehmen.

        0
  3. oldGamer 120635 XP Man-at-Arms Bronze | 06.10.2025 - 17:07 Uhr

    Wäre schön für die die es spielen.
    Aber immer brav bedenken : 3 ist auch bis zu 120 🙂

    0

Hinterlasse eine Antwort