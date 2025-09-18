Battlefield 6: 14 Minuten Gameplay auf Mirak Valley

Eroberung und Durchbruch auf der Karte Mirak Valley sind in einem neuen Gameplay-Video zu Battlefield 6 zu sehen.

Die größte Karte in Battlefield 6 wird zum Launch am 10. Oktober Mirak Valley sein.

Von einem offiziellen Anspielevent gibt es jetzt neue Eindrücke dieser Karte.

In einem 14 Minuten langen Gameplay-Video zeigt ModernWarzone Spielszenen aus den Modi Eroberung und Durchbruch.

13 Minutes of Mirak Valley Conquest, the LARGEST map coming to Battlefield 6 multiplayer at launch. Thank you to EA and Battlefield for allowing me to play and capture footage early, this map was a blast. pic.twitter.com/0FpyKrqkN9 — ModernWarzone (@ModernWarzone) September 17, 2025