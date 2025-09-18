Battlefield 6: 14 Minuten Gameplay auf Mirak Valley

Die größte Karte in Battlefield 6 wird zum Launch am 10. Oktober Mirak Valley sein.
Von einem offiziellen Anspielevent gibt es jetzt neue Eindrücke dieser Karte.
In einem 14 Minuten langen Gameplay-Video zeigt ModernWarzone Spielszenen aus den Modi Eroberung und Durchbruch.
13 Minutes of Mirak Valley Conquest, the LARGEST map coming to Battlefield 6 multiplayer at launch.
Thank you to EA and Battlefield for allowing me to play and capture footage early, this map was a blast. pic.twitter.com/0FpyKrqkN9
— ModernWarzone (@ModernWarzone) September 17, 2025
