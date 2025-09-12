Battlefield 6: 15 Minuten Battle Royale Gameplay-Leak

Image: Electronic Arts

Schaut euch 15 Minuten geleaktes Gameplay aus dem Battle Royale-Modus von Battlefield 6 an.

In der Testumgebung von Battlefield 6 wird seit kurzen der Battle Royale Modus getestet.

Wie zu erwarten, hat es nicht lange gedauert, bis erstes Spielszenen aus dem Modus im Netz gelandet sind.

Auf Reddit wurde ein knapp zwölf Minuten langes Video gepostet, das verstärkt Gameplay in Boot und Panzer zeigt.

Battle Royal RHIB boat and Tank Gameplay
byu/RevivedTitangil inBattlefield

In einem weiteren Video von knapp drei Minuten Länge wird der Spielstart samt Absprung gezeigt. Ähnlich wie in Apex Legends scheint auch im Battle Royale Modus von Battlefield 6 der Anführer des Teams das ganze Squad in Formation zu einem Punkt am Boden führen zu können.

First Look at Battle Royal Jumping Sequence
byu/RevivedTitangil inBattlefield

