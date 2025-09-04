Battlefield 6: 18er-Freigabe deutet auf mehr Blut und Gewalt hin

Image: Electronic Arts

Battlefield 6 hat eine USK 18-Freigabe erhalten, zuletzt erhielt Battlefield Hardline eine solche Einstufung wegen Blut und Gewalt.

In der Battlefield-Reihe geht es wieder deutlich blutiger zu. In den USA erhielt Battlefield 6 die ESRB Einstufung M (Mature 17+) und beinhaltet „Blood and Gore, Intense Violence, and Strong Language“.

Hierzulande erhielt Battlefield 6 mit USK 18 eine ähnliche Freigabe. Die Vorgänger Battlefield 2042 sowie Battlefield V und 1 waren hingegen ab 16 freigegeben.

Ähnlich wie in den USA wurde auch bei uns in Deutschland zuletzt Battlefield Hardline (2015) mit dem roten 18er-Aufkleber versehen. Battlefield 3 und 4 waren dafür ebenfalls so hoch eingestuft.

Die Einstufung ist ein Anzeichen dafür, dass es in der Kampagne des Shooters deutlich blutiger und bei der Gewalt expliziter zur Sache geht. Der Multiplayer hingegen zeigte sich in der Beta nicht intensiver als etwa Battlefield 2042.

Battlefield 6 wird ab dem 10. Oktober 2025 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erhältlich.

  2. Bensche 50070 XP Nachwuchsadmin 5+ | 04.09.2025 - 16:36 Uhr

    Die Kampagne wird schon ein paar heftige Momente haben. Soll und muss bei dem Szenario auch so sein. Werd es aber eigentlich nur wegen dem MP holen.

