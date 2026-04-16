Battlefield 6: 2026 Roadmap bringt Naval Warfare, Ranked Play und große Features

Für Battlefield 6 wurde eine umfangreiche Roadmap für das Jahr 2026 vorgestellt, die zahlreiche neue Inhalte und lang erwartete Features umfasst.

Im Mittelpunkt der kommenden Updates stehen neue sowie zurückkehrende Karten, die das Schlachtfeld deutlich erweitern sollen. Zusätzlich wird ein Ranked-Play-System eingeführt, das den kompetitiven Bereich stärker in den Fokus rückt.

Ein weiterer zentraler Bestandteil der Roadmap ist die Rückkehr der Naval Warfare. Damit wird der Kampf erneut auf Land, Luft und Wasser ausgeweitet und sorgt für großflächige Gefechte mit zusätzlicher taktischer Tiefe.

Darüber hinaus werden mehrere Community-Wünsche umgesetzt. Dazu gehören unter anderem ein Server-Browser mit persistenten Servern, Leaderboards, Platoons, ein Spectator-Modus sowie Proximity Chat.

Parallel dazu sollen weitere Gameplay-Verbesserungen folgen, die auf Feedback aus Battlefield Labs basieren und das Spielerlebnis kontinuierlich weiterentwickeln.

Electronic Arts setzt damit den Fokus auf eine Mischung aus groß angelegtem Sandbox-Krieg und kompetitiver Weiterentwicklung.

Die Entwickler betonen abschließend, dass die Arbeiten am Spiel auch über diese Roadmap hinaus weitergehen.