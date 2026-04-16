Battlefield 6: 2026 Roadmap bringt Naval Warfare, Ranked Play und große Features

Für Battlefield 6 wurde eine umfangreiche Roadmap für das Jahr 2026 vorgestellt, die zahlreiche neue Inhalte und lang erwartete Features umfasst.
Im Mittelpunkt der kommenden Updates stehen neue sowie zurückkehrende Karten, die das Schlachtfeld deutlich erweitern sollen. Zusätzlich wird ein Ranked-Play-System eingeführt, das den kompetitiven Bereich stärker in den Fokus rückt.
Ein weiterer zentraler Bestandteil der Roadmap ist die Rückkehr der Naval Warfare. Damit wird der Kampf erneut auf Land, Luft und Wasser ausgeweitet und sorgt für großflächige Gefechte mit zusätzlicher taktischer Tiefe.
Darüber hinaus werden mehrere Community-Wünsche umgesetzt. Dazu gehören unter anderem ein Server-Browser mit persistenten Servern, Leaderboards, Platoons, ein Spectator-Modus sowie Proximity Chat.
Parallel dazu sollen weitere Gameplay-Verbesserungen folgen, die auf Feedback aus Battlefield Labs basieren und das Spielerlebnis kontinuierlich weiterentwickeln.
Electronic Arts setzt damit den Fokus auf eine Mischung aus groß angelegtem Sandbox-Krieg und kompetitiver Weiterentwicklung.
Die Entwickler betonen abschließend, dass die Arbeiten am Spiel auch über diese Roadmap hinaus weitergehen.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Auf Naval Warfare hätte ich schon Bock
Ach mein liebes Battlefield….warum hat das so lange gedauert 🙁 Ein Game wie BF lebt durch die Community, jetzt wo die Spielerzahlen flöten gehen setzt man die Wünsche um. Ich zocke es weiterhin mit viel Spass aber DICE hätte sich einen Riesen gefallen getan wenn sie viel eher auf die wünsche der Community eingegangen wären.
Ein Traum😍
Railway to Golmud und Kairo Bazar könnte ganz cool sein, wäre aber traurig, wenn das für dieses Jahr alles wäre.
Im Juli kommen doch noch 2 neue sowie 3 weitere neue im Herbst
Dauert alles viel zu lange, bisher macht es einfach keinen Sinn für mich das Spiel zu kaufen.
Oh oh Cairo Bazaar 😀🔥freue mich schon
Bisschen spät, nächste Season Kairo Basar und Golmud, zwar schön das sie jetzt endlich alte Maps bringen aber dafür neue Maps vernachlässigen und dann Season 4 auch noch Wake Island und nur eine neue Map, dann hättet ihr wenigstens auch noch Paracel Storm mit reinnehmen können als dritte Seamap.
Also ich bin definitiv raus, hab eh kein Bock MS mit dem Pass zu unterstützen, wird Zeit das Online Gaming auf der Xbox umsonst ist, vielleicht schau ich dann wieder in BF rein.