Battlefield 6: 6,5 Millionen verkaufte Spiele – Bericht

Seit dem Launch von Battlefield 6 wurden laut einem Bericht mehr als 6,5 Millionen Spiele verkauft.

Erste Verkaufszahlen für Battlefield 6 prognostizieren einen echten Hit, den Battlefield Studios und Electronic Arts abgeliefert haben.

Laut geschätzten Zahlen von Alinea Analytics verkaufte sich Battlefield 6 in den ersten Tagen mehr als 6,5 Millionen Mal auf Steam, Xbox Series X|S und Playstation 5.

Mehr als 350 Millionen Dollar Umsatz wurden bisher generiert, was es zu einem der größten Launches dieser Generation macht, wie das Analyseunternehmen schreibt.

Verteilt auf die einzelnen Plattformen wurden 56,7 % der Einheiten auf Steam, 23,7 % auf PlayStation und 19,6 % auf Xbox verkauft.

Seit dem Launch spielen auf der Valve-Plattform steam jeden Tag zwischen 2,3 und 2,5 Millionen Menschen Battlefield 6. Auf Playstation sind es rund eine Million.