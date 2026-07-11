Battlefield 6: Ändert Battle Pass-System – diese Belohnungen bleiben für immer exklusiv

Battlefield 6 wird ab Season 4 ausgewählte Inhalte aus früheren Battle Pässen erneut verfügbar machen. Damit reagiert das Entwicklerteam auf den Wunsch vieler Spieler, verpasste kosmetische Belohnungen nachträglich erwerben zu können, ohne den Reiz neuer Seasons vollständig aufzugeben.

Künftig können ausgewählte kosmetische Inhalte aus älteren Battle Pässen frühestens drei Monate nach dem Ende ihrer ursprünglichen Season als Shop-Items oder in Bundles zurückkehren. Spieler, die einen Battle Pass während seiner Laufzeit abschließen, behalten damit zunächst einen zeitlichen Exklusivvorteil.

Allerdings gilt die Neuerung nicht für sämtliche Inhalte. Dauerhaft exklusiv bleiben die Battle Pass Instant Unlocks, BF Pro Instant Unlocks sowie alle Belohnungen aus den Ultimate- und Prestige-Pfaden. Diese Gegenstände werden laut Entwickler auch künftig nicht erneut angeboten.

Zudem weist das Team darauf hin, dass Zeitpunkt, Auswahl und Verfügbarkeit der zurückkehrenden Inhalte variieren können. Eine Garantie, dass bestimmte kosmetische Gegenstände erneut im Shop erscheinen, gibt es nicht.

Mit der Anpassung möchte das Studio einerseits aktive Spieler belohnen, die jede Season miterleben, und andererseits Neueinsteigern oder Rückkehrern die Möglichkeit geben, ausgewählte verpasste Kosmetikobjekte später doch noch zu erhalten. Das System soll auch künftig regelmäßig überprüft und bei Bedarf an die Wünsche der Community angepasst werden.