Battlefield 6: Alle Waffen des Shooters zum Launch

Image: Electronic Arts

Das sind die Waffen zum Launch von Battlefield 6, die sogar Blut und Dreck im Gefecht abbekommen können.

In rund drei Wochen wird mit Battlefield 6 der nächste Teil der Reihe veröffentlicht. Shooter-Fans konnten in der Beta schon in das Gameplay und einige Karten hineinschnuppern, auch eine Reihe von Waffen stand bereits zur Auswahl.

Eine Liste aller Waffen, die zum Launch in Battlefield 6 enthalten sind, hat ModernWarzone via X gepostet, die an einer Anspielsession teilnehmen konnten.

Demnach werden 45 Waffen zum Launch bereitstehen. Ihr findet die Liste weiter unten.

Außerdem werden die Waffen im Kampf nicht ohne optische Blessuren davonkommen. Wie das folgende Bild zeigt, wird eure Waffe mit Blut und Dreck besudelt werden.

Quelle: x.com/ModernWarzone

Battlefield 6 – Liste der Waffen zum Launch

Sturmgewehre (8)

  • M433
  • B36AF
  • SOR-556 MK2
  • AK4D
  • TR-7
  • KORD 6P67
  • NVO-228E
  • L85A3

Karabiner (7)

  • M4A1
  • M277
  • AK-205
  • M417 A2
  • GRT-BC
  • QBZ-192
  • SG 553R

Maschinenpistolen (8)

  • SGX
  • PW5A3
  • PW7A2
  • UMG-40
  • USG-90
  • KV9
  • SCW-10
  • SL9

Leichte Maschinengewehre (8)

  • L110
  • DRS-IAR
  • M60
  • RPKM
  • M123K
  • M250
  • KTS100 MK8
  • M240L

DMRs (4)

  • M39 EMR
  • LMR27
  • SVK-8.6
  • SVDM

Sniper Rifles (3)

  • M2010 ESR
  • SV-98
  • PSR

Schrotflinten (3)

  • M87A1
  • M1014
  • 18.5 KS-K

Handfeuerwaffe/ Sekundäre Waffe (4)

  • P18
  • ES 5.7
  • M45A1
  • M44

Quelle
  2. HakunaTraumata 100940 XP Profi User | 18.09.2025 - 18:09 Uhr

    Klingt gut 🙂
    Ich mag es wenn es September ist die ganzen neuen Games fast jede Woche was für mich dabei. Nächste Woche ea fc, dann bo7 Beta dann Battlefield
    Läuft

    0
  3. Ralle89 13680 XP Leetspeak | 18.09.2025 - 18:11 Uhr

    Mega ich freue mich schon drauf alle paar Sekunden im Dreck zu liegen 😂

    0
  4. XBoXXeR89 69780 XP Romper Domper Stomper | 18.09.2025 - 18:25 Uhr

    BF3 und BF4 hatten zum Releas viel mehr! Jedoch hatten die beiden Teile keinen Seasonpass. Ich vermute pro Pass könnte man 3-4 neue Waffen bekommen.

    Was ich positiv finde ist, dass es recht wenig Pistolen gibt.

    0
  5. RappScallion 7580 XP Beginner Level 4 | 18.09.2025 - 18:40 Uhr

    Hab in der Beta das NVO gespielt und war total zufrieden damit. Die anderen Sturmgewehre werd ich mal ausprobieren, aber wenn ich ein mal das für mich beste gefunden hab, bleib ich meist dabei.

    0
  6. Katanameister 200200 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 18.09.2025 - 18:57 Uhr

    Einige alte Bekannte sind wieder dabei, sehr schön, dennoch zu wenig, aber ist ja nicht schlimm, da ich mir erst nächstes Jahr die Ehre geben werde.

    0
  7. de Maja 296095 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 18.09.2025 - 19:18 Uhr

    Bin gespannt auf den Vergleich mit der Deagle, konnte voriges Jahr Mal Live die Desert Eagle .45 testen, war ein krasses Gefühl kann ich nicht beschreiben.Dagegen hat sich das G36 angefühlt wie eine Spielzeugwaffe 😅

    0
  8. Economic 82785 XP Untouchable Star 2 | 18.09.2025 - 19:33 Uhr

    Warte bis zum Sale falls überhaupt , der wums kommt noch nicht rüber

    0
  9. Proxy 9355 XP Beginner Level 4 | 18.09.2025 - 20:43 Uhr

    I hab mein Plan von Waffen, fand aber die offene Beta hat durchaus Spass gemacht und Freu mich daher auf BF6

    0
  10. BLACK 8z 99545 XP Posting Machine Level 4 | 18.09.2025 - 21:02 Uhr

    Cool wäre, wenn man sich zu sehr in den Dreck wirft, dass die Waffen dann kurzzeitig nicht mehr 100% genau schießen oder gar kurz Ladehemmungen oder so haben.

    0

