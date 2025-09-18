Battlefield 6: Alle Waffen des Shooters zum Launch

In rund drei Wochen wird mit Battlefield 6 der nächste Teil der Reihe veröffentlicht. Shooter-Fans konnten in der Beta schon in das Gameplay und einige Karten hineinschnuppern, auch eine Reihe von Waffen stand bereits zur Auswahl.
Eine Liste aller Waffen, die zum Launch in Battlefield 6 enthalten sind, hat ModernWarzone via X gepostet, die an einer Anspielsession teilnehmen konnten.
Demnach werden 45 Waffen zum Launch bereitstehen. Ihr findet die Liste weiter unten.
Außerdem werden die Waffen im Kampf nicht ohne optische Blessuren davonkommen. Wie das folgende Bild zeigt, wird eure Waffe mit Blut und Dreck besudelt werden.
Battlefield 6 – Liste der Waffen zum Launch
Sturmgewehre (8)
- M433
- B36AF
- SOR-556 MK2
- AK4D
- TR-7
- KORD 6P67
- NVO-228E
- L85A3
Karabiner (7)
- M4A1
- M277
- AK-205
- M417 A2
- GRT-BC
- QBZ-192
- SG 553R
Maschinenpistolen (8)
- SGX
- PW5A3
- PW7A2
- UMG-40
- USG-90
- KV9
- SCW-10
- SL9
Leichte Maschinengewehre (8)
- L110
- DRS-IAR
- M60
- RPKM
- M123K
- M250
- KTS100 MK8
- M240L
DMRs (4)
- M39 EMR
- LMR27
- SVK-8.6
- SVDM
Sniper Rifles (3)
- M2010 ESR
- SV-98
- PSR
Schrotflinten (3)
- M87A1
- M1014
- 18.5 KS-K
Handfeuerwaffe/ Sekundäre Waffe (4)
- P18
- ES 5.7
- M45A1
- M44
Das wird ein Spass, hoffentlich😉
Klingt gut 🙂
Ich mag es wenn es September ist die ganzen neuen Games fast jede Woche was für mich dabei. Nächste Woche ea fc, dann bo7 Beta dann Battlefield
Läuft
Ich zocke schon EA FC über den Neuseeland Trick und EA Play/Gamepass
Ich auch, aber ist diesmal kein Trick weil ea fc 26 generell für alle freigeschaltet ist sobald Neuseeland Release hat. Also seit 14 Uhr kann man es auch über Deutschland laden
OK danke. Gut zu wissen.
Ok
Mega ich freue mich schon drauf alle paar Sekunden im Dreck zu liegen 😂
BF3 und BF4 hatten zum Releas viel mehr! Jedoch hatten die beiden Teile keinen Seasonpass. Ich vermute pro Pass könnte man 3-4 neue Waffen bekommen.
Was ich positiv finde ist, dass es recht wenig Pistolen gibt.
Hab in der Beta das NVO gespielt und war total zufrieden damit. Die anderen Sturmgewehre werd ich mal ausprobieren, aber wenn ich ein mal das für mich beste gefunden hab, bleib ich meist dabei.
Einige alte Bekannte sind wieder dabei, sehr schön, dennoch zu wenig, aber ist ja nicht schlimm, da ich mir erst nächstes Jahr die Ehre geben werde.
Bin gespannt auf den Vergleich mit der Deagle, konnte voriges Jahr Mal Live die Desert Eagle .45 testen, war ein krasses Gefühl kann ich nicht beschreiben.Dagegen hat sich das G36 angefühlt wie eine Spielzeugwaffe 😅
Hat die Desert Eagle nicht. .50?
Warte bis zum Sale falls überhaupt , der wums kommt noch nicht rüber
I hab mein Plan von Waffen, fand aber die offene Beta hat durchaus Spass gemacht und Freu mich daher auf BF6
Cool wäre, wenn man sich zu sehr in den Dreck wirft, dass die Waffen dann kurzzeitig nicht mehr 100% genau schießen oder gar kurz Ladehemmungen oder so haben.