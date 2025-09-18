Battlefield 6: Alle Waffen des Shooters zum Launch

Das sind die Waffen zum Launch von Battlefield 6, die sogar Blut und Dreck im Gefecht abbekommen können.

In rund drei Wochen wird mit Battlefield 6 der nächste Teil der Reihe veröffentlicht. Shooter-Fans konnten in der Beta schon in das Gameplay und einige Karten hineinschnuppern, auch eine Reihe von Waffen stand bereits zur Auswahl.

Eine Liste aller Waffen, die zum Launch in Battlefield 6 enthalten sind, hat ModernWarzone via X gepostet, die an einer Anspielsession teilnehmen konnten.

Demnach werden 45 Waffen zum Launch bereitstehen. Ihr findet die Liste weiter unten.

Außerdem werden die Waffen im Kampf nicht ohne optische Blessuren davonkommen. Wie das folgende Bild zeigt, wird eure Waffe mit Blut und Dreck besudelt werden.

Battlefield 6 – Liste der Waffen zum Launch

Sturmgewehre (8)

M433

B36AF

SOR-556 MK2

AK4D

TR-7

KORD 6P67

NVO-228E

L85A3

Karabiner (7)

M4A1

M277

AK-205

M417 A2

GRT-BC

QBZ-192

SG 553R

Maschinenpistolen (8)

SGX

PW5A3

PW7A2

UMG-40

USG-90

KV9

SCW-10

SL9

Leichte Maschinengewehre (8)

L110

DRS-IAR

M60

RPKM

M123K

M250

KTS100 MK8

M240L

DMRs (4)

M39 EMR

LMR27

SVK-8.6

SVDM

Sniper Rifles (3)

M2010 ESR

SV-98

PSR

Schrotflinten (3)

M87A1

M1014

18.5 KS-K

Handfeuerwaffe/ Sekundäre Waffe (4)

P18

ES 5.7

M45A1

M44