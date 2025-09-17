Battlefield 6: Angeblicher Termin zum Battle Royale Modus

Nur wenige Wochen nach dem Launch geht der Battle Royale Modus in Battlefield 6 angeblich online.

Mit Kampagne, Multiplayer und Battle Royale kommt das Battlefield-Franchise nach Jahren erstmals wieder mit Battlefield 6 als Komplettpaket daher.

Während die Kampagne zusammen mit dem Multiplayer zum Launch des Shooters am 10. Oktober bereitsteht, haben die Macher noch kein Wort zum Battle Royale Modus verloren, wenn es um dessen Release geht.

Doch womöglich müssen Spieler gar nicht so lange warten. Das Battle Royale Erlebnis soll mit dem 28. Oktober nur 18 Tage nach dem Launch spielbar sein. Das besagen neue Gerüchte von ModernWarzone auf X.

In Battlefield Labs wird der Modus derzeit getestet, es besteht daher wie immer die Möglichkeit, dass der offizielle Termin vom Gerücht abweicht.