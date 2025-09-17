Battlefield 6: Angeblicher Termin zum Battle Royale Modus

Mit Kampagne, Multiplayer und Battle Royale kommt das Battlefield-Franchise nach Jahren erstmals wieder mit Battlefield 6 als Komplettpaket daher.
Während die Kampagne zusammen mit dem Multiplayer zum Launch des Shooters am 10. Oktober bereitsteht, haben die Macher noch kein Wort zum Battle Royale Modus verloren, wenn es um dessen Release geht.
Doch womöglich müssen Spieler gar nicht so lange warten. Das Battle Royale Erlebnis soll mit dem 28. Oktober nur 18 Tage nach dem Launch spielbar sein. Das besagen neue Gerüchte von ModernWarzone auf X.
In Battlefield Labs wird der Modus derzeit getestet, es besteht daher wie immer die Möglichkeit, dass der offizielle Termin vom Gerücht abweicht.
Kampagne und Multiplayer reichen mir vollkommen aus, mit Battle Royal werde ich nicht warm, mal sehen ob sie es wie bei CoD kostenlos anbieten werden.
Reicht mir auch. 👍🏻 Den BR Modus brauch ich auch nicht. Wird wahrscheinlich Free 2 play.
Bin wirklich gespannt wie der wird…wenn gefühlt das halbe apex legends team dran sitzt kann das schon was werden 😀
Hoffentlich nicht kostenlos so ersparen sie sich einiges
Der Battle Royale Modus wird kostenlos und das ist auch notwendig um mit der Konkurrenz Warzone, PUBG, Fortnite usw. mithalten zu können und hier und da einige Spieler abzugreifen.
Ich bin zwar kein großer Battle Royale Fan, aber ich liebe Battlefield. Deswegen werde ich mir den Battle Royale Modus auch mal anschauen und mit der Zerstörung wird es bestimmt auch ganz interessante Situationen geben.