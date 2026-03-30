Battlefield 6: Anti-Cheat stoppt über 256.000 Betrugsversuche im Februar

Die Entwickler von Battlefield 6 haben neue Statistiken zum Anti-Cheat-System veröffentlicht. Im Februar konnte das von Electronic Arts eingesetzte EA Javelin Anti-Cheat mehr als 256.000 Versuche verhindern, das Spiel zu manipulieren oder zu betrügen, bevor diese Einfluss auf Matches hatten.

Neben den blockierten Angriffen verfolgt das Team weiterhin ein breites Ökosystem an Cheat-Anbietern. Insgesamt werden aktuell 226 cheatbezogene Programme, Hardware-Lösungen, Händler und zugehörige Communities beobachtet. Laut den Angaben sind davon rund 217 bereits betroffen – viele melden Funktionsstörungen, wurden erkannt oder sind komplett offline gegangen.

Auch die sogenannte MIR-Rate (Match Impact Rate) entwickelte sich im Februar dynamisch. Zu Monatsbeginn lag sie bei 3,72 %, stieg zwischenzeitlich auf einen Peak von 5,01 % und fiel anschließend durch neue Gegenmaßnahmen deutlich ab. Am Monatsende wurde ein Tief von 2,30 % erreicht, bevor es erneut zu leichten Anstiegen kam, da Cheat-Entwickler auf die Maßnahmen reagierten.

Die Zahlen zeigen, dass sich ein kontinuierliches „Wettrüsten“ zwischen Anti-Cheat-Systemen und Cheat-Anbietern entwickelt. Während neue Detection-Methoden kurzfristig Wirkung zeigen, versuchen Cheat-Entwickler ihre Methoden laufend anzupassen.

EA betont, dass man die Situation weiterhin aktiv beobachtet und regelmäßig Updates zu den Anti-Cheat-Metriken veröffentlichen will. Ziel ist es, die Integrität des Spiels langfristig zu sichern und die Auswirkungen von Cheatern möglichst gering zu halten.