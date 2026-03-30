Battlefield 6: Anti-Cheat stoppt über 256.000 Betrugsversuche im Februar

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Image: Electronic Arts

Die Anti-Cheat-Maßnahmen in Battlefield 6 zeigen Wirkung: EA berichtet von Hunderttausenden blockierten Betrugsversuchen und deutlichen Auswirkungen auf Cheat-Anbieter.

Die Entwickler von Battlefield 6 haben neue Statistiken zum Anti-Cheat-System veröffentlicht. Im Februar konnte das von Electronic Arts eingesetzte EA Javelin Anti-Cheat mehr als 256.000 Versuche verhindern, das Spiel zu manipulieren oder zu betrügen, bevor diese Einfluss auf Matches hatten.

Neben den blockierten Angriffen verfolgt das Team weiterhin ein breites Ökosystem an Cheat-Anbietern. Insgesamt werden aktuell 226 cheatbezogene Programme, Hardware-Lösungen, Händler und zugehörige Communities beobachtet. Laut den Angaben sind davon rund 217 bereits betroffen – viele melden Funktionsstörungen, wurden erkannt oder sind komplett offline gegangen.

Auch die sogenannte MIR-Rate (Match Impact Rate) entwickelte sich im Februar dynamisch. Zu Monatsbeginn lag sie bei 3,72 %, stieg zwischenzeitlich auf einen Peak von 5,01 % und fiel anschließend durch neue Gegenmaßnahmen deutlich ab. Am Monatsende wurde ein Tief von 2,30 % erreicht, bevor es erneut zu leichten Anstiegen kam, da Cheat-Entwickler auf die Maßnahmen reagierten.

Die Zahlen zeigen, dass sich ein kontinuierliches „Wettrüsten“ zwischen Anti-Cheat-Systemen und Cheat-Anbietern entwickelt. Während neue Detection-Methoden kurzfristig Wirkung zeigen, versuchen Cheat-Entwickler ihre Methoden laufend anzupassen.

EA betont, dass man die Situation weiterhin aktiv beobachtet und regelmäßig Updates zu den Anti-Cheat-Metriken veröffentlichen will. Ziel ist es, die Integrität des Spiels langfristig zu sichern und die Auswirkungen von Cheatern möglichst gering zu halten.

Quelle
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13 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. OIdgamer 0 XP Neuling | 30.03.2026 - 18:27 Uhr

    Das wird sich negativ auf die Steamzahlen ausdrücken

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    • Master-Race 6900 XP Beginner Level 3 | 30.03.2026 - 18:43 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      In meinen Augen haben sie auch die ganzen BF Fans auch verarscht…versprochen wurde ein ein klassisches BF Erlebnis, aber nach kurzer Zeit wurde es, wer hätte es gedacht, zu ein COD like umgepatcht….seitdem rühre ich es auch nicht mehr an

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  4. LaktoseLarry 6600 XP Beginner Level 3 | 30.03.2026 - 19:00 Uhr

    Wir spielen es relativ viel aktuell und ich glaube der AC ist wirklich gut. Ganz selten gibt es sehr offensichtliche Cheater….und die, die es versuchen zu verheimlichen verlieren in der Regel sogar. Ich könnte „heulen“ das so wenig support in Redsec steckt, der BR Modus könnte wirklich mit wenig Aufwand so viel besser sein aber leider hört man gefühlt 0 auf die Community.

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  7. ZombieGott79 88380 XP Untouchable Star 4 | 30.03.2026 - 20:12 Uhr

    Richtig so Cheater bannen und wenn das alles gut Funktioniert ist das gut, solange keine Unschuldigen von den Bann betroffen sind.

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