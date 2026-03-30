Battlefield 6: Anti-Cheat stoppt über 256.000 Betrugsversuche im Februar

Die Entwickler von Battlefield 6 haben neue Statistiken zum Anti-Cheat-System veröffentlicht. Im Februar konnte das von Electronic Arts eingesetzte EA Javelin Anti-Cheat mehr als 256.000 Versuche verhindern, das Spiel zu manipulieren oder zu betrügen, bevor diese Einfluss auf Matches hatten.
Neben den blockierten Angriffen verfolgt das Team weiterhin ein breites Ökosystem an Cheat-Anbietern. Insgesamt werden aktuell 226 cheatbezogene Programme, Hardware-Lösungen, Händler und zugehörige Communities beobachtet. Laut den Angaben sind davon rund 217 bereits betroffen – viele melden Funktionsstörungen, wurden erkannt oder sind komplett offline gegangen.
Auch die sogenannte MIR-Rate (Match Impact Rate) entwickelte sich im Februar dynamisch. Zu Monatsbeginn lag sie bei 3,72 %, stieg zwischenzeitlich auf einen Peak von 5,01 % und fiel anschließend durch neue Gegenmaßnahmen deutlich ab. Am Monatsende wurde ein Tief von 2,30 % erreicht, bevor es erneut zu leichten Anstiegen kam, da Cheat-Entwickler auf die Maßnahmen reagierten.
Die Zahlen zeigen, dass sich ein kontinuierliches „Wettrüsten“ zwischen Anti-Cheat-Systemen und Cheat-Anbietern entwickelt. Während neue Detection-Methoden kurzfristig Wirkung zeigen, versuchen Cheat-Entwickler ihre Methoden laufend anzupassen.
EA betont, dass man die Situation weiterhin aktiv beobachtet und regelmäßig Updates zu den Anti-Cheat-Metriken veröffentlichen will. Ziel ist es, die Integrität des Spiels langfristig zu sichern und die Auswirkungen von Cheatern möglichst gering zu halten.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das wird sich negativ auf die Steamzahlen ausdrücken
Die Steam Zahlen sind so oder so am Boden…..
Kann mir egal sein, Battlefield bockt leider nicht mehr wie früher 🙁.
In meinen Augen haben sie auch die ganzen BF Fans auch verarscht…versprochen wurde ein ein klassisches BF Erlebnis, aber nach kurzer Zeit wurde es, wer hätte es gedacht, zu ein COD like umgepatcht….seitdem rühre ich es auch nicht mehr an
Das ist weder Battlefield noch CoD, man hat das Thema leider verfehlt 😑.
Ich glaube der Verlust von Zampella bekommt battlefield nicht
Wir spielen es relativ viel aktuell und ich glaube der AC ist wirklich gut. Ganz selten gibt es sehr offensichtliche Cheater….und die, die es versuchen zu verheimlichen verlieren in der Regel sogar. Ich könnte „heulen“ das so wenig support in Redsec steckt, der BR Modus könnte wirklich mit wenig Aufwand so viel besser sein aber leider hört man gefühlt 0 auf die Community.
NA da werden bald keine Spieler mehr auf den Servern sein 😅
Scheiß cheater die versauen ein doch alles
Richtig so Cheater bannen und wenn das alles gut Funktioniert ist das gut, solange keine Unschuldigen von den Bann betroffen sind.
Kein Wunder sinken die Spielerzahlen
Warum gibt es keine Plattform extra nur für Cheater?
Ist doch auch gut so, dass gegen die Cheater was unternommen wird.