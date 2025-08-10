Battlefield 6: Anti-Cheat stoppt über 330.000 Betrugsversuche

Die Beta von Battlefield 6 läuft erst seit wenigen Tagen, doch die neue Javelin-Anti-Cheat-Technologie hatte bereits jede Menge zu tun: Laut dem SPEAR-Team, das das System betreut, wurden über 330.000 Versuche, Cheats einzusetzen oder die Schutzmechanismen zu manipulieren, blockiert.

Allein am ersten Tag gingen 44.000 Spielerberichte zu potenziellen Cheatern ein, am Folgetag kamen noch einmal 60.000 Meldungen hinzu. Diese Berichte nutzt das Gameplay Integrity-Team, um die Erkennung weiter zu verbessern und bestätigte Betrüger in Zusammenarbeit mit dem Positive Play-Team dauerhaft zu sperren.

Trotz „einzelner Clips von Cheat-Vorfällen in sozialen Medien“ betont EA, dass das System zuverlässig arbeitet und aktiv auf neue Manipulationsmethoden reagiert.