Battlefield 6: Anti-Cheat stoppt über 330.000 Betrugsversuche

Die Beta von Battlefield 6 läuft erst seit wenigen Tagen, doch die neue Javelin-Anti-Cheat-Technologie hatte bereits jede Menge zu tun: Laut dem SPEAR-Team, das das System betreut, wurden über 330.000 Versuche, Cheats einzusetzen oder die Schutzmechanismen zu manipulieren, blockiert.
Allein am ersten Tag gingen 44.000 Spielerberichte zu potenziellen Cheatern ein, am Folgetag kamen noch einmal 60.000 Meldungen hinzu. Diese Berichte nutzt das Gameplay Integrity-Team, um die Erkennung weiter zu verbessern und bestätigte Betrüger in Zusammenarbeit mit dem Positive Play-Team dauerhaft zu sperren.
Trotz „einzelner Clips von Cheat-Vorfällen in sozialen Medien“ betont EA, dass das System zuverlässig arbeitet und aktiv auf neue Manipulationsmethoden reagiert.
Übel wie die das Spiel unterwandern, wird bestimmt genauso wie bei CoD, sie können ja wohl schlecht sagen, dass das System unzureichend funktioniert.
Javelin funktioniert doch (aktuell), warum sollte man etwas anderes sagen ?
Das sagen die, hat was mit dem Image zu tun, bei CoD sagt jeder sofort es sei cheaterverseucht.
Deswegen schalte ich crossplay immer aus.
Zu meinen PC Zeiten hatte ich genug Freude mit Cheater.
Es gibt zwei Arten Spieler. Kleine Jungen, die Cheaten und Männer wie ich die Ihre Runde spielen wollen und keinen Bock hat auf diese Spacken. Sorry.
Kleine Jungs haben in Battlefield nichts zu suchen
Und das schon in der Beta. Da reden wir nicht mehr von kleinem, sondern Mikro-Penis🤦
Ein Hardware-Bann wäre für solche Leute echt das beste.
Wie klein muss dein .enis sein um in einer Beta zu Cheaten? Solche Lappen🤣
Cheater haben winzig kleine Nudeln
Na los EA wenn ihr Cojones habt zieht nen HardwareID-Ban durch.
Also ich hatte gestern schon einige Leute wo mir das suspekt vorkam die schon 3 Gänge vorher auf mich geschossen haben nach dem Motto da muss ja einer stehen
Das kann sehr gut sein, ich hab auf Youtube einen Clip gesehen von einem Cheater. Der sieht jeden Gegner rot Makiert Plus die hitboxen. Also egal wo man auf der Karte steht, so ein Cheater Simpel sieht dich. Denen sollte man direkt die Daumen abschneiden
🪚+👍🏻=🚫🎮
Warum machen Menschen sowas? Das macht mich echt traurig. Man sollte ehrlich und ohne irgendwelche Betrügereien durchs Leben gehen
Boah sind das unfassbare Zahlen! Zum einen weil die Beta wogl ziemlich angesagt ist und zum anderen, dass es soviel Loser gibt die cheaten müssen.